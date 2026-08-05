Μεταγραφική βόμβα μεγατόνων: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τραμπζονσπόρ – Το αστρονομικό deal των 17 εκατ. ευρώ ετησίως

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 17 εκατομμυρίων ευρώ. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την άφιξή του στην Τουρκία εντός της ημέρας (5 Αυγούστου), σηματοδοτώντας τον πέμπτο σταθμό στην καριέρα του Αιγύπτιου σταρ.

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Αθλητισμός

Μεταγραφική βόμβα μεγατόνων
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τραμπζονσπόρ έκανε την κίνηση-ματ και κατάφερε να πείσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να γίνει κάτοικος Τραπεζούντας, με τον Αιγύπτιο σταρ να ετοιμάζεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
  • Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για την άφιξη του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία, καθώς ο Αιγύπτιος επιθετικός αναμένεται εντός της ημέρας στη γειτονική χώρα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.
  • Η Τουρκία θα αποτελέσει την πέμπτη διαφορετική χώρα στην οποία θα αγωνιστεί ο Σαλάχ, ο οποίος είχε βρεθεί πολύ κοντά και στη Μπεσίκτας, όμως οι διαπραγματεύσεις «κόλλησαν» στις οικονομικές απαιτήσεις του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία συμφωνία που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε εκτός πραγματικότητας φαίνεται πως παίρνει σάρκα και οστά.

Η Τραμπζονσπόρ έκανε την κίνηση-ματ και κατάφερε να πείσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ να γίνει κάτοικος Τραπεζούντας, με τον Αιγύπτιο σταρ να ετοιμάζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπογράψει διετές συμβόλαιο με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Ο χρόνος πλέον μετρά αντίστροφα για την άφιξη του Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία, καθώς, όπως ανακοίνωσε η Τραμπζονσπόρ, ο Αιγύπτιος επιθετικός αναμένεται εντός της ημέρας στη γειτονική χώρα, ώστε να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεγάλης μεταγραφικής βόμβας.

Ο άλλοτε άσος της Λίβερπουλ ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη έναν σταθμό στην καριέρα του, καθώς η Τουρκία θα αποτελέσει την πέμπτη διαφορετική χώρα στην οποία θα αγωνιστεί, μετά την Αίγυπτο, την Ελβετία, την Αγγλία και την Ιταλία.

Παράλληλα, η Τραμπζονσπόρ έδωσε το πρώτο «σήμα» για την άφιξή του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με πρωταγωνιστές μια πυραμίδα και το γήπεδό της, σε μια αναφορά στην αιγυπτιακή καταγωγή του νέου μεγάλου αποκτήματός της.

Ο Σαλάχ είχε βρεθεί πολύ κοντά και στην Μπεσίκτας, όμως, σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, οι διαπραγματεύσεις «κόλλησαν» στις οικονομικές απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή και στα δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης της εικόνας του.

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