Παραστού Αχμάντι: Η Ιρανή τραγουδίστρια καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγουδούσε χωρίς χιτζάμπ

Η Ιρανή τραγουδίστρια Parastoo Ahmadi και οκτώ μέλη μιας ομάδας παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων μουσικών, φέρεται να καταδικάστηκαν σε 74 μαστιγώματα επειδή εμφανίστηκαν σε συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά στο κανάλι του Ahmadi στο YouTube το 2024.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το ποινικό δικαστήριο της επαρχίας Κομ καταδίκασε τους καλλιτέχνες σε μαστίγωση, διετή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και διετή απαγόρευση συμμετοχής σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες με κατηγορίες που περιλαμβάνουν προσβολή της δημόσιας αιδούς μέσω της παραγωγής και δημοσίευσης «χυδαίου και ανήθικου περιεχομένου» στο διαδίκτυο.

Παρόλο που το επίσημο δικαστικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει την απόφαση, ομάδες υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι που εξέτασαν τα έγγραφα δήλωσαν ότι το μοτίβο των συλλήψεων και των νομικών υποθέσεων εναντίον καλλιτεχνών που αψηφούν δημόσια το καθεστώς αντανακλά μια ευρύτερη προσπάθεια αποτροπής της πολιτιστικής διαφωνίας.

Η τραγουδίστρια έγινε viral

Τον Δεκέμβριο του 2024, η 29χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε το πατριωτικό τραγούδι Az Khoone Javanane Vatan (Από το Αίμα της Νεολαίας της Πατρίδας) χωρίς χιτζάμπ σε μια ζωντανή μετάδοση που έγινε viral.

Συνελήφθη για λίγο μαζί με αρκετούς μουσικούς λίγο μετά τη δημοσίευσε, προτού αφεθεί ελεύθερη. Οι αρχές αργότερα υπέβαλαν επίσημη μήνυση για τη δημοσίευση του βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η Μπαχάρ Γκαντεχάρι, διευθύντρια υπεράσπισης στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «η τιμωρία της Αχμάντι με 74 μαστιγώματα επειδή απλώς τραγούδησε και εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ αποτελεί άλλη μια υπενθύμιση ότι οι συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν δεν έχουν αλλάξει, παρά την προπαγανδιστική εκστρατεία των ιρανικών αρχών κατά τη διάρκεια του πολέμου που στόχευε στη βελτίωση της εικόνας τους».

Πρόσθεσε ότι η αντίθεση μεταξύ της επίσημης εικόνας και της δίωξης καλλιτεχνών αποκάλυψε «το χάσμα μεταξύ της προπαγάνδας του καθεστώτος και της πραγματικότητας».

Η ποινή στερείται νομικής βάσης

Ο Μοέιν Χαζαέλι, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Dadban, ένα κέντρο νομικής συμβουλευτικής για Ιρανούς ακτιβιστές, δήλωσε ότι η ποινή στερείται νομικής βάσης.

«Το τραγούδι, η εκτέλεση μουσικής και η παραγωγή ή η διάδοση μουσικών έργων από γυναίκες δεν ποινικοποιούνται βάσει του ιρανικού ποινικού δικαίου. Κατά συνέπεια, τέτοιες δραστηριότητες δεν μπορούν εύλογα να ερμηνευθούν ως «παραγωγή, διανομή ή δημοσίευση άσεμνου περιεχομένου»», δήλωσε.

«Η επιβολή ποινής μαστίγωσης εναντίον καλλιτεχνών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών ή άλλων πολιτών δεν αποτελεί απλώς ζήτημα εσωτερικού ποινικού δικαίου. Επίσης, εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις διεθνείς υποχρεώσεις των κρατών να απαγορεύουν τα βασανιστήρια και να διασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

«Για αυτόν τον λόγο, πολλές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεωρούν το μαστίγωμα όχι νόμιμη μορφή τιμωρίας, αλλά μάλλον μορφή βασανιστηρίων και απάνθρωπης μεταχείρισης».

Για τους Ιρανούς καλλιτέχνες, η απόφαση, αν και όχι απροσδόκητη, έχει εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση της πολιτιστικής καταπίεσης.

Η Ιρανο-Βρετανίδα ηθοποιός Ναζανίν Μπονιάντι δήλωσε: «Η καταδίκη της Παραστού Αχμάντι σε μαστίγωμα απλώς και μόνο επειδή τραγούδησε δημόσια χωρίς χιτζάμπ αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση ότι, παρά τις συζητήσεις στην Ουάσιγκτον για ένα «νέο καθεστώς» στο Ιράν, ο μηχανισμός καταστολής της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένει αμετάβλητος».

«Το να υποστηρίζουμε ένα καθεστώς που μαστιγώνει τις γυναίκες για τις φωνές τους και σκοτώνει πολίτες επειδή απαιτούν τα δικαιώματά τους, το ενθαρρύνει να συνεχίσει την τυραννική του πορεία».

“Οι Ιρανές γυναίκες δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται”

Η Ιρανή ηθοποιός Σεταρέχ Μαλεκί, η οποία αναγκάστηκε σε εξορία μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία του Μοχάμεντ Ρασούλοφ, «Ο Σπόρος του Ιερού Σύκου», είπε ότι η ερμηνεία της είχε ισχυρό συναισθηματικό αντίκτυπο πάνω της. Δήλωσε στον Guardian: «Όταν παρακολούθησα το βίντεο της συναυλίας της Parastoo Ahmadi, αναζωπύρωσε το πνεύμα αντίστασης μέσα μου. Για μέρες, συνέχιζα να παρακολουθώ τα βίντεο ξανά και ξανά και ένιωθα απέραντα περήφανη για την Parastoo».

«Γνωρίζοντας όλες τις συνέπειες που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει, αρνήθηκε να παραιτηθεί από το δικαίωμά της, ως γυναίκα, να ζει, να τραγουδάει και να ακούγεται. Οι Ιρανές γυναίκες δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται ενάντια στην τυραννία, ούτε για μια στιγμή, και αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο».

Πρόσθεσε: «Για έναν Ιρανό καλλιτέχνη που αρνείται να συμμορφωθεί με τη λογοκρισία στο εσωτερικό του Ιράν, η καθημερινή ρουτίνα είναι μια μορφή αντίστασης».

«Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, αλλά υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά μας. Είμαι ευγνώμων που κάθε μέρα ένας άλλος αγαπημένος καλλιτέχνης μας υπενθυμίζει ξανά την ελπίδα και γίνεται ένα φως που μας καθοδηγεί».