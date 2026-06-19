Ελβετία: Ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Νέο διπλωματικό ναυάγιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Mετά την ιστορική υπογραφή του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η διπλωματική προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή δέχθηκε ένα σοβαρό πλήγμα.

Οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή κρίσιμες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας ακυρώθηκαν αιφνιδιαστικά.

Το παρασκήνιο της ακύρωσης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών, οι συνομιλίες που επρόκειτο να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο μικρό ελβετικό χωριό Όμπεργκεν δεν θα πραγματοποιηθούν.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε αφότου ο Λευκός Οίκος έκανε γνωστό κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς —ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων για την κυβέρνηση Τραμπ— ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου θα συναντούσε τους Ιρανούς διαπραγματευτές για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις εφαρμογής της εκεχειρίας.

Η ακύρωση της αποστολής έγινε τόσο απότομα, που το προσωπικό του Βανς και μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων είχαν ήδη συγκεντρωθεί στην Κοινή Βάση Άντριους έξω από την Ουάσινγκτον εν αναμονή της πτήσης.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και δημοσιογράφοι βρίσκονταν ήδη στην Ελβετία για να προετοιμάσουν την άφιξη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης, σημείωσε πως οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην «έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό».

«Τα logistics αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλά ή προβλέψιμα. Μέχρι στιγμής, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί απόψε».

Τα ιρανικά προαπαιτούμενα και η «σφήνα» του Λιβάνου

Από την πλευρά της Τεχεράνης, οι ισορροπίες παρέμεναν λεπτές. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε την Πέμπτη ότι ενέκρινε το Μνημόνιο Συναντίληψης παρά τις επιφυλάξεις του.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει, πριν από την ακύρωση, ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές έπρεπε πρώτα να δουν δείγματα εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας από την πλευρά των ΗΠΑ προτού ξεκινήσουν οι επόμενοι γύροι των ειρηνευτικών συνομιλιών, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε επιβεβαίωση για το αν η αντιπροσωπεία της χώρας θα ταξίδευε στη Γενεύη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αραβόφωνου δικτύου Al-Mayadeen, το οποίο πολιτικά πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η Τεχεράνη καθυστερούσε την αποστολή της αντιπροσωπείας της στην Ελβετία εξαιτίας της συνεχιζόμενης στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το Ισραήλ, το οποίο δεν συμπεριλήφθηκε στις ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει αποστασιοποιηθεί από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, συνέχισε τις μάχες του εναντίον της Χεζμπολάχ, εξαπολύοντας μάλιστα νέες αεροπορικές επιδρομές νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Κι αυτό παρά το γεγονός ότι το MoU ζητά τον «μόνιμο τερματισμό» του πολέμου στον Λίβανο και τη διασφάλιση της «εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας» της χώρας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι αναμένει πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέχισε να τονίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τον Λίβανο, γεγονός που προκάλεσε την ανοιχτή κριτική των Τραμπ και Βανς για τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Προειδοποιήσεις Γκαλιμπάφ

Την Παρασκευή, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον προειδοποιώντας κατά οποιασδήποτε παραβίασης των συμφωνηθέντων.

«Σε περίπτωση κακής συμπεριφοράς, παραβίασης της συνθήκης και υπερβολής της άλλης πλευράς, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα δοθεί αποφασιστική απάντηση στον εχθρό».

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ ήραν επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο οποίος εμπόδιζε τα πλοία να αποπλεύσουν προς ή από το Ιράν.

Το Πεντάγωνο σημείωσε, ωστόσο, ότι τα αμερικανικά πολεμικά πλοία «θα παραμείνουν στην ευρύτερη περιοχή».

Παρά την άρση του αποκλεισμού, η κινητικότητα παρέμενε υποτονική στα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικό σημείο-συμφόρηση για τις αποστολές ενέργειας, το οποίο το Ιράν είχε αποκλείσει κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το νέο αυτό διπλωματικό ναυάγιο εντείνει την ανησυχία για το αν μπορεί τελικά να βρεθεί μια βιώσιμη εκεχειρία σε έναν περιφερειακό πόλεμο που έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον χιλιάδες ανθρώπους, εκτίναξε τις τιμές της ενέργειας στα ύψη και κλόνισε τις παγκόσμιες αγορές.