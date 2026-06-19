Λευκός Οίκος: Ο Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε το ταξίδι του στην Ελβετία για τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αναβολή αποδίδεται στην πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων, με την αμερικανική πλευρά να τονίζει ότι στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε το προγραμματισμένο του ταξίδι στην Ελβετία για συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν.
  • Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «η υλικοτεχνική πλευρά αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη», με τον αντιπρόεδρο να μην αναχωρεί προς το παρόν.
  • Η αμερικανική πλευρά τόνισε ότι ο στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό.

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Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, ανέβαλε το προγραμματισμένο για σήμερα ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνομιλίες για τα επόμενα βήματα της συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε τα ξημερώματα της Παρασκευής ότι «η υλικοτεχνική πλευρά αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλή ή προβλέψιμη» και πρόσθεσε ότι, προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν αναχωρεί για τη συνάντηση.

Η αμερικανική πλευρά τόνισε ότι ο στόχος παραμένει η έναρξη των τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: AFP

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