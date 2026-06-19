Αγαπηδάκη: Η συγκίνηση on air για την ιστορία του Αχμέτ

Μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή είχε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όταν προβλήθηκε ρεπορτάζ από τον Έβρο, όπου είχαν ξεκίνησαν τα προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για όλους, πριν από ενάμιση χρόνο.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας συγκινήθηκε βλέποντας το ρεπορτάζ της εκπομπής, στο οποίο μίλησε και ο κ. Αχμέτ. Ο ίδιος περιέγραψε πώς άλλαξε η ζωή του, όταν η κ. Αγαπηδάκη τον… οδήγησε σε εξετάσεις, από τις οποίες διαπιστώθηκε ότι έπασχε από σοβαρό καρδιαγγειακό νόσημα.

«Άμα δεν ήταν εκείνη, μπορεί να μην ήμουν σήμερα. Όταν ήρθε στο χωριό, έλαμψε όλο το χωριό. Και την αγάπησε όλος ο κόσμος. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είναι καλά και πάντα να λάμπει έτσι. Να είναι πάντα μπροστά στον κόσμο, όπως ήρθε για εμάς», είπε στην κάμερα της εκπομπής ο κ. Αχμέτ.

Μετά το τέλος του ρεπορτάζ, η κ. Αγαπηδάκη μίλησε εμφανώς συγκινημένη για τη σχέση της με τον κ. Αχμέτ. «Δεν μου είναι εύκολο, να ξέρετε, γιατί με τον Αχμέτ έχουμε σχέση αγάπης πια. Κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική είναι πολύ σπουδαία δουλειά», είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.