Αγαπηδάκη: Ήμουν παχύσαρκη από παιδί – Προσέχω τα πάντα

Για την παιδική παχυσαρκία, την παχυσαρκία ενηλίκων, τα σχετικά προγράμματα του υπουργείου Υγείας και τη δική της προσωπική εμπειρία μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω».

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στο πρόβλημα της νοσογόνου παχυσαρκίας στη χώρα, ενώ είπε ότι ως παιδί είχε φτάσει τα «108 κιλά», τονίζοντας στη συνέχεια: «Και τότε δεν υπήρχαν, δυστυχώς, φάρμακα. Έπρεπε να το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο. Ήταν πολύ δύσκολο. Εγώ ήμουν παχύσαρκη από παιδί. Δεν υπήρχε, για παράδειγμα, μια εγκυμοσύνη, πήρα παραπάνω κιλά και μετά τα έχασα, που και αυτό δεν είναι εύκολο. Ζω με την παχυσαρκία όλη μου τη ζωή και το λέω γιατί δεν το ξεχνάς ποτέ. Πρέπει να προσέχω πάντα. Άρα, για να μπορώ να είμαι σε κιλά που να μη με πονούν τα πόδια μου, να μη με πονούν τα γόνατά μου, να μην έχω όλες αυτές τις ενοχλήσεις, πρέπει να προσέχω συνέχεια. Δυστυχώς, είναι κάτι που μαθαίνεις από την αρχή. Διαφορετικά, επιστρέφει».

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αρχικά ορισμένοι ενήλικες στην πρόσβαση σε γιατρό. Όπως είπε, το πρόβλημα διήρκεσε περίπου δέκα ημέρες και στη συνέχεια επιλύθηκε.

«Στην αρχή είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα, περίπου δέκα ημέρες. Επιλύθηκε, γιατί όντως ήταν μαζεμένος ο κόσμος που πήγαινε να ζητήσει την υπηρεσία. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε και πρωταθλητές στην παιδική παχυσαρκία, αρνητικοί πρωταθλητές. Και στους ενήλικες και στα παιδιά. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Έχουμε εγκαταλείψει όλα αυτά τα ωραία της μεσογειακής διατροφής και έχουμε γίνει όπως οι περισσότερες δυτικές χώρες: καθιστική ζωή, παχυσαρκία κ.λπ. Θέλω να πω όμως κάτι εδώ, γιατί έχει σημασία. Δεν μιλάμε για το να χάσει κάποιος πέντε κιλά για να βγει στην παραλία, γιατί είναι και το καλοκαίρι τώρα και είχε περάσει στην αρχή αυτό το μήνυμα με αυτά τα φάρμακα. Μιλάμε για νοσογόνο παχυσαρκία. Έχουμε ανθρώπους, κύριε Χατζηνικολάου, που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα και έχουν δείκτη μάζας σώματος 70. Μιλάμε για ανθρώπους που υποφέρουν από αναπηρία. Δεν μπορούν να κινηθούν. Δεν ξέρω πόσα έχουμε κάνει, γιατί είχε πάρα πολλές δράσεις. Πήγαμε στα σχολεία με ειδικό βιωματικό πρόγραμμα», ανέφερε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Η ίδια σημείωσε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες, αλλά και στην εφηβεία. Όπως είπε, υπάρχουν παιδιά στο νηπιαγωγείο, στην Ε΄ και στη ΣΤ΄ Δημοτικού, τα οποία αντιμετωπίζουν επιπτώσεις στην υγεία τους εξαιτίας της παχυσαρκίας.

«Ναι, και είχαμε και πάρα πολλά παιδιά στην εφηβεία με τέτοια θέματα και πολλά παιδιά στο νηπιαγωγείο. Έχουμε και παιδάκια που είναι στην Ε΄ και στη ΣΤ΄ Δημοτικού και υποφέρουν από υπέρταση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Δηλαδή η χώρα είχε ένα πρόβλημα, ξέρετε, κάτω από το χαλί. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα μετρήσεις, πρέπει να μπορέσεις να τα αποτυπώσεις για να τα λύσεις. Και κάναμε μια προσπάθεια, η οποία περιλάμβανε τους δήμους. Δημιουργήσαμε τοπικά δίκτυα σε όλη τη χώρα, τα πανεπιστήμια και όποιον άλλο φορέα ήταν σχετικός με το κομμάτι αυτό. Μπήκαμε στα σχολεία με τρεις τρόπους: δωρεάν άθληση, δραστηριότητες που κάνουμε σε όλη τη χώρα και υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής. Μοιράσαμε πάνω από εκατό χιλιάδες δωρεάν υγιεινά γεύματα σε όλη τη χώρα. Δύο χιλιάδες οικογένειες με παιδιά που είχαν παχυσαρκία έχουν πλέον φυσιολογικό βάρος. Και παιδιά που είχαν αυξημένη χοληστερίνη και προβλήματα υπέρτασης έχουν επανέλθει. Έχει μειωθεί η αγωγή ή έχει σταματήσει η αγωγή, γιατί χάθηκαν τα κιλά», είπε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στα φάρμακα για την παχυσαρκία, σημειώνοντας ότι η επιστημονική εικόνα δείχνει υψηλή αποδοτικότητα, αλλά και ανάγκη μακροχρόνιας αγωγής για όσους τα λαμβάνουν.

«Έχουν δείξει ότι έχουν πολύ υψηλή αποδοτικότητα. Κοιτάξτε, να είμαστε ξεκάθαροι και να λέμε αυτό που μας λέει η επιστήμη. Η επιστήμη λέει ότι όντως τα παντρεύεσαι, όπως παντρεύεσαι, για παράδειγμα, αν έχεις υψηλή χοληστερόλη, τις στατίνες ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Η παχυσαρκία είναι νόσος. Το ξαναλέω. Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να μην παίρνω φάρμακα. Θα πρέπει να προσέχω μια ζωή. Αν δεν προσέξω, θα επιστρέψει. Αντίστοιχα, όταν ένας άνθρωπος παίρνει την αγωγή, φαίνεται ότι πρέπει να την παίρνει διά βίου και έχουμε και νέα φάρμακα σε εξέλιξη», ανέφερε.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η φαρμακευτική αγωγή δεν αρκεί από μόνη της. Η ίδια συνέδεσε την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με την άσκηση, τη διατροφή και την αλλαγή καθημερινών συνηθειών.

«Βέβαια. Πρέπει να τροποποιείται η συμπεριφορά, το κομμάτι που έχει να κάνει με την άσκηση. Στην Ελλάδα έχουμε υποκινητικότητα. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν αθλούμαστε. Καθόμαστε όλη μέρα. Στην καρέκλα, στον καναπέ, με ένα κινητό, όπως κάνουν όλοι. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται το ανοσοποιητικό, το ορμονικό και μια σειρά από συστήματα τα οποία σχετίζονται και με την παχυσαρκία. Επομένως, φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά βοηθούν σε όλους αυτούς τους κλινικούς δείκτες. Μειώνουν τα κιλά, μειώνουν και το λίπος. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία η σωστή διατροφή, για να μη μειωθεί η μυϊκή μάζα. Γιατί οι άνθρωποι, ειδικά όσοι είναι μεσήλικες, εάν δεν φροντίσουν τη διατροφή και την άσκηση, θα έχουν αυτή την παρενέργεια, που είναι σοβαρή. Το να μειωθεί η μυϊκή μάζα μπορεί να οδηγήσει σε κινητικά προβλήματα, οστεοπόρωση κ.λπ. Και γι’ αυτό έχουμε πάντα τον γιατρό», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε ότι οι πολίτες δεν πρέπει να λαμβάνουν τέτοια φάρμακα χωρίς ιατρική αξιολόγηση και ιατρική παρακολούθηση.

«Όχι να τα παίρνουν μόνοι τους. Δεν πάνε μόνοι τους στο φαρμακείο να πάρουν την ένεση. Δεν επιτρέπεται αυτό. Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται πρώτα η ιατρική αξιολόγηση, για να βεβαιωθούμε κιόλας ότι ένας άνθρωπος πράγματι μπορεί να το πάρει. Δεν έχει κάποια αντένδειξη, όπως με κάθε άλλο φάρμακο. Μετά υπάρχει η ιατρική παρακολούθηση και βέβαια η διατροφική συμβουλευτική», κατέληξε.