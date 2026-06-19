Ρώσοι αξιωματούχοι απειλούν με κλιμάκωση μετά τη μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα

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Ρώσοι αξιωματούχοι απείλησαν με περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μετά τη μαζική ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας, η οποία έπληξε για δεύτερη φορά μέσα στην εβδομάδα το διυλιστήριο πετρελαίου της ρωσικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent.

Εκατοντάδες ουκρανικά drones στόχευσαν τη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις που έχει δεχθεί η Ρωσία από την έναρξη του πολέμου.

Λαβρόφ: «Μαζικά συντονισμένα πλήγματα σε τακτική βάση»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει με «μαζικά συντονισμένα πλήγματα σε τακτική βάση» μετά τις επιθέσεις.

Παράλληλα, ο βουλευτής της Κρατικής Δούμας και απόστρατος αντιστράτηγος Αντρέι Γκουρουλιόφ κάλεσε τη Ρωσία να «χτυπήσει τον εχθρό αμείλικτα» ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Ζελένσκι: «Αν καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα»

Οι δηλώσεις των Ρώσων αξιωματούχων ήρθαν μετά από προειδοποίηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι «η Μόσχα θα καεί» εάν συνεχιστούν οι ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι συνέδεσε την ουκρανική επιχείρηση με τις ζημιές που προκλήθηκαν αυτή την εβδομάδα σε ιστορικό μοναστήρι του Κιέβου από ρωσικά πλήγματα.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο, ποτέ δεν τον θελήσαμε και όλοι το γνωρίζουν, όπως και οι εταίροι μας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ηχητικό μήνυμα που απέστειλε σε δημοσιογράφους.

«Αλλά αν καίγεται η Ουκρανία, τότε θα καεί και η Μόσχα», πρόσθεσε.

Νέα ένταση μετά το πλήγμα στο διυλιστήριο της Μόσχας

Η επίθεση με drones έπληξε εκ νέου το διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, το οποίο είχε βρεθεί επίσης στο στόχαστρο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η νέα ανταλλαγή απειλών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις βαθιά στο έδαφος η μία της άλλης.