Κατάρρευση τμήματος ψευδοροφής στο Νοσοκομείο Ρόδου ύστερα από διαρροή νερού – Η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ και η κόντρα Σακελλαρίδη-Γεωργιάδη

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σήμερα (17/6/2026) το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν μεγάλη διαρροή νερού προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής και ζημιές σε χώρους του ιδρύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε βλάβη που σημειώθηκε στον μηχανολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ασθενούς ή εργαζομένου. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε άμεσα και η λειτουργία των χειρουργείων συνεχίστηκε κανονικά.

Οι καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό

Τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της βλάβης διατύπωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος απέδωσε το συμβάν, σε πρόβλημα που σχετίζεται με πρόσφατες εργασίες, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

«Σαφώς πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τον εργολάβο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το έργο αντικατάστασης των σωληνώσεων χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε πρόσφατα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Γιαννάκος επανέφερε επίσης στο προσκήνιο, το ζήτημα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα που εξακολουθεί να επηρεάζει τη λειτουργία του ΕΣΥ.

Παρέμβαση Σακελλαρίδη και κριτική προς την κυβέρνηση

Με αφορμή το περιστατικό, θέση πήρε και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από το νοσοκομείο και άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια υγεία.

«Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς» έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης, πριν περίπου 20 μέρες αναφερόμενος στη νοσηλεία πολίτη στα Δωδεκάνησα», ανέφερε στην ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εικόνα που παρουσιάζεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας «κρύβεται η σκληρή αλήθεια».

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων, υποστηρίζοντας ότι ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε την ενημέρωση που, όπως ανέφερε, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου για το συμβάν.

«Έσπασε ένας σωλήνας στον μηχανόροφο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, τριάντα ετών μεταλλικός. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφής. Κλείσαμε τις βάνες και τέλος όλα. Σφουγγαρίσαμε τον διάδρομο και σε δέκα λεπτά όλα επανήλθαν. Αύριο πρωί θα βάλουμε τα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη «ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιών σωληνώσεων του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται». Παράλληλα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, «έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του περιστατικού, αναφέροντας ότι «βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό, ο κ. Σακελλαρίδης».