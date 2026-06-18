Κατάρρευση τμήματος ψευδοροφής στο Νοσοκομείο Ρόδου ύστερα από διαρροή νερού – Η καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ και η κόντρα Σακελλαρίδη-Γεωργιάδη

Τμήμα ψευδοροφής κατέρρευσε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου λόγω διαρροής νερού από βλάβη στον μηχανολογικό εξοπλισμό, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από την ΠΟΕΔΗΝ και τη Νέα Αριστερά, με καταγγελίες για κακοτεχνίες και προβλήματα στο ΕΣΥ, ενώ το Υπουργείο Υγείας απάντησε κάνοντας λόγο για παλιό σωλήνα και πολιτική εκμετάλλωση.

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Εικόνα από τη διαρροή του κλιματιστικού στο Νοσοκομείο Ρόδου
Πηγή: Δημοκρατική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατάρρευση τμήματος ψευδοροφής σημειώθηκε το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, μετά από μεγάλη διαρροή νερού, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.
  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, απέδωσε το συμβάν σε «κακοτεχνία» από πρόσφατες εργασίες, ενώ ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια υγεία.
  • Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι «Κλείσαμε τις βάνες και τέλος όλα. Σφουγγαρίσαμε τον διάδρομο και σε δέκα λεπτά όλα επανήλθαν», κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του περιστατικού.

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Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σήμερα (17/6/2026) το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όταν μεγάλη διαρροή νερού προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής και ζημιές σε χώρους του ιδρύματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό αποδίδεται σε βλάβη που σημειώθηκε στον μηχανολογικό εξοπλισμό του νοσοκομείου, ενώ δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ασθενούς ή εργαζομένου. Η κατάσταση αντιμετωπίστηκε άμεσα και η λειτουργία των χειρουργείων συνεχίστηκε κανονικά.

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Οι καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ για το περιστατικό

Τη δική του εκτίμηση για τα αίτια της βλάβης διατύπωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος απέδωσε το συμβάν, σε πρόβλημα που σχετίζεται με πρόσφατες εργασίες, στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

«Σαφώς πρόκειται για κακοτεχνία και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες από τον εργολάβο», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το έργο αντικατάστασης των σωληνώσεων χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε πρόσφατα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Ο κ. Γιαννάκος επανέφερε επίσης στο προσκήνιο, το ζήτημα της υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για ένα διαχρονικό πρόβλημα που εξακολουθεί να επηρεάζει τη λειτουργία του ΕΣΥ.

Παρέμβαση Σακελλαρίδη και κριτική προς την κυβέρνηση

Με αφορμή το περιστατικό, θέση πήρε και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος δημοσίευσε βίντεο από το νοσοκομείο και άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη δημόσια υγεία.

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«Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς» έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης, πριν περίπου 20 μέρες αναφερόμενος στη νοσηλεία πολίτη στα Δωδεκάνησα», ανέφερε στην ανάρτησή του, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την εικόνα που παρουσιάζεται για το Εθνικό Σύστημα Υγείας «κρύβεται η σκληρή αλήθεια».

Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα στις υποδομές των δημόσιων νοσοκομείων, υποστηρίζοντας ότι ασθενείς και υγειονομικό προσωπικό καλούνται καθημερινά να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε την ενημέρωση που, όπως ανέφερε, έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείου για το συμβάν.

«Έσπασε ένας σωλήνας στον μηχανόροφο που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, τριάντα ετών μεταλλικός. Το νερό πέρασε στον πρώτο όροφο και παρέσυρε τα χάρτινα πλαίσια της ψευδοροφής. Κλείσαμε τις βάνες και τέλος όλα. Σφουγγαρίσαμε τον διάδρομο και σε δέκα λεπτά όλα επανήλθαν. Αύριο πρωί θα βάλουμε τα χάρτινα πλαίσια στη ψευδοροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη «ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλαιών σωληνώσεων του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για ένα γνωστό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται». Παράλληλα, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη, «έκανε λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης του περιστατικού, αναφέροντας ότι «βρήκε την ευκαιρία για λίγο λαϊκισμό, ο κ. Σακελλαρίδης».

 

 

 

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