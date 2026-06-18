Σκηνές πανικού σε μίνι λεωφορείο στην Τουρκία: Ο δράστης επιτέθηκε στον οδηγό, προκάλεσε μπαράζ συγκρούσεων και κατέληξε νεκρός πάνω σε δέντρα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε μίνι λεωφορείο στην περιοχή Silifke της Μερσίνης, στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα στον οδηγό και στη συνέχεια πήρε τον έλεγχο του οχήματος. Μετά από μια ανεξέλεγκτη πορεία και μπαράζ συγκρούσεων, ο δράστης κατέληξε νεκρός όταν το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρα.

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Διεθνή Νέα

Μεγάλη αναστάτωση για τους επιβάτες του λεωφορείου
Πηγή: ENSONHABER
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνδρας εξαπέλυσε απρόκλητη επίθεση κατά του οδηγού ενός μίνι λεωφορείου στην Τουρκία, αλλά ο ψύχραιμος οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα και να αποβιβάσει τους επιβάτες με ασφάλεια. – Ο δράστης κάθισε στη θέση του οδηγού, προκαλώντας μπαράζ συγκρούσεων και οδηγώντας εντελώς ανεξέλεγκτα για περίπου τέσσερα χιλιόμετρα. – Τελικά, ο Οζάτα έχασε οριστικά τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε με τεράστια σφοδρότητα πάνω σε δέντρα και διαπιστώθηκε ο θάνατός του εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.

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Τρόμο και χάος βίωσαν το πρωί της Πέμπτης (18/6), οι επιβάτες ενός μίνι λεωφορείου στην περιοχή Silifke της Μερσίνης, στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας εξαπέλυσε απρόκλητη επίθεση κατά του οδηγού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια «φονική τροχιά καταστροφής».

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Το χρονικό της επίθεσης και η απόδραση των επιβατών

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ενές Καν Οζάτα επιβιβάστηκε στο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα. Ενώ το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει, ο Οζάτα όρμησε ξαφνικά και χωρίς εμφανή αιτία στον οδηγό, Φουρκάν Γκοκ.

 

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Με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει προσωρινά το όχημα, και να ανοίξει αμέσως τις πόρτες. Χάρη στην κίνησή του αυτή, οι έντρομοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν έξω με ασφάλεια, με μοναδικό απολογισμό τον ελαφρύ τραυματισμό μιας γυναίκας στο χέρι, κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης αποβίβασης.

Η τρελή πορεία και η μοιραία κατάληξη

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο, όταν ο δράστης κάθισε στη θέση του οδηγού και έβαλε μπροστά το λεωφορείο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, έκανε όπισθεν χτυπώντας ένα αυτοκίνητο, στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε ένα προπορευόμενο μίνι λεωφορείο και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας εντελώς ανεξέλεγκτα.

Η τρελή πορεία του, διήρκεσε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα. Στο σημείο εκείνο, ο Οζάτα έχασε οριστικά τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διαπερνώντας το διαχωριστικό και προσέκρουσε με τεράστια σφοδρότητα πάνω σε δέντρα.

 


Το αποτέλεσμα; Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, όμως για τον δράστη ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.

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