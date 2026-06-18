Σκηνές πανικού σε μίνι λεωφορείο στην Τουρκία: Ο δράστης επιτέθηκε στον οδηγό, προκάλεσε μπαράζ συγκρούσεων και κατέληξε νεκρός πάνω σε δέντρα

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Τρόμο και χάος βίωσαν το πρωί της Πέμπτης (18/6), οι επιβάτες ενός μίνι λεωφορείου στην περιοχή Silifke της Μερσίνης, στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας εξαπέλυσε απρόκλητη επίθεση κατά του οδηγού, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια «φονική τροχιά καταστροφής».

Το χρονικό της επίθεσης και η απόδραση των επιβατών

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ενές Καν Οζάτα επιβιβάστηκε στο όχημα, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 12 άτομα. Ενώ το λεωφορείο βρισκόταν εν κινήσει, ο Οζάτα όρμησε ξαφνικά και χωρίς εμφανή αιτία στον οδηγό, Φουρκάν Γκοκ.

Mersin’in Silifke ilçesinde yolcu olarak bindiği minibüste şoföre saldırarak aracı kaçıran şahıs, bir süre sonra yaptığı kazada hayatını kaybetti: “Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı.” pic.twitter.com/7l4kW6T0pm Χανιά: Άγρια επίθεση από κουκουλοφόρο σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου — ENSONHABER (@ensonhaber) June 18, 2026



Με αξιοσημείωτη ψυχραιμία, ο οδηγός κατάφερε να ακινητοποιήσει προσωρινά το όχημα, και να ανοίξει αμέσως τις πόρτες. Χάρη στην κίνησή του αυτή, οι έντρομοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν έξω με ασφάλεια, με μοναδικό απολογισμό τον ελαφρύ τραυματισμό μιας γυναίκας στο χέρι, κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης αποβίβασης.

Η τρελή πορεία και η μοιραία κατάληξη

Η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο, όταν ο δράστης κάθισε στη θέση του οδηγού και έβαλε μπροστά το λεωφορείο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, έκανε όπισθεν χτυπώντας ένα αυτοκίνητο, στη συνέχεια «καρφώθηκε» σε ένα προπορευόμενο μίνι λεωφορείο και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας εντελώς ανεξέλεγκτα.

Η τρελή πορεία του, διήρκεσε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα. Στο σημείο εκείνο, ο Οζάτα έχασε οριστικά τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, διαπερνώντας το διαχωριστικό και προσέκρουσε με τεράστια σφοδρότητα πάνω σε δέντρα.

In Mersin, a man who attacked a driver and stole a minibus died in a car accident 4 kilometers later. pic.twitter.com/WLfgleKpY2 — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) June 18, 2026



Το αποτέλεσμα; Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, όμως για τον δράστη ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του, εξαιτίας των βαρύτατων τραυμάτων του.