Ανδρουλάκης: Ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο το παράνομο δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας»

Να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάλεσε τον πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετέχει στη Σύνοδο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στις Βρυξέλλες.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, «η ψήφιση νόμου στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών».

«Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο πρωθυπουργός να πετύχει, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει, να υπάρχει ανάλογη απόφαση», συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Επισήμανε παράλληλα ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι α λα καρτ, ενώ όσον αφορά στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ανέφερε ότι «ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».