Βρετανία: «Ξύπνησα και ένας άγνωστος με βίαζε ενώ ο άνδρας μου κοιτούσε» – Συγκλονίζει γυναίκα που ναρκωνόταν από τον σύζυγό της με καθαριστικό αυτοκινήτου

Μια γυναίκα στη Βρετανία αποκάλυψε ότι ξύπνησε ένα βράδυ και βρήκε έναν άγνωστο άνδρα να τη βιάζει στο κρεβάτι της, ενώ ο σύζυγός της παρακολουθούσε. Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύντροφός της έχει πλέον καταδικαστεί και βρίσκεται στη φυλακή, η ίδια συνεχίζει να αναζητά τους άνδρες που, όπως υποστηρίζει, προσκαλούνταν στο σπίτι τους για να την κακοποιούν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Η γυναίκα, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Λούσι» για λόγους προστασίας της ταυτότητάς της, μίλησε στο ITV News για τα χρόνια κακοποίησης που υπέστη.

«Ξύπνησα και βρήκα έναν άγνωστο πάνω μου να με βιάζει, ενώ ο σύζυγός μου βρισκόταν στο δωμάτιο και παρακολουθούσε», δήλωσε. Όπως περιέγραψε, ο άνδρας έφυγε βιαστικά όταν εκείνη ξύπνησε, ενώ η ίδια κλείστηκε στο δωμάτιο των παιδιών της και κάλεσε τον πατέρα της και την αστυνομία.

Τη νάρκωνε επί χρόνια

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο σύζυγός της τη νάρκωνε συστηματικά χωρίς να το γνωρίζει. Αρχικά χρησιμοποιούσε υπνωτικά φάρμακα και αργότερα υγρό καθαρισμού αυτοκινήτου.

Η ίδια είπε ότι επί χρόνια υπέφερε από σοβαρά προβλήματα υγείας χωρίς να γνωρίζει την αιτία.

«Ξυπνούσα και πονούσα σε διάφορα σημεία του σώματός μου. Αναρωτιόμουν γιατί ήμουν τόσο άρρωστη για χρόνια. Κοιτάζω παλιές φωτογραφίες και δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου», ανέφερε.

Η κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο ώστε, όπως είπε, είχε αρχίσει ακόμη και να βρέχει το κρεβάτι της, ενώ πολλές φορές δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί για να πιει νερό.

«Αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά»

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε ότι είχε καλέσει επανειλημμένα αγνώστους στο σπίτι τους για να τη βιάζουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, της είπε ότι το περιστατικό που αποκάλυψε δεν ήταν το πρώτο.

«Αυτό έχει συμβεί άλλες οκτώ φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά», φέρεται να της είπε.

Η Λούσι πιστεύει ότι οι επιθέσεις μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες. Όπως ανέφερε, στοιχεία από ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η κακοποίηση ενδέχεται να συνεχιζόταν επί πολλά χρόνια.

«Αν με νάρκωνε δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα για έναν χρόνο και αυτό συνέβαινε για χρόνια, τότε οι άνδρες που εμπλέκονται μπορεί να είναι εκατοντάδες», δήλωσε.

Καταγγέλλει κενά στην έρευνα

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι οι αστυνομικές αρχές δεν διερεύνησαν επαρκώς την υπόθεση όσον αφορά τους υπόλοιπους δράστες.

Όπως ανέφερε, παρότι οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι άγνωστοι άνδρες είχαν βρεθεί στο σπίτι της, δεν έλαβαν αποτυπώματα από το κρεβάτι όπου σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Χρόνια αργότερα εντοπίστηκε γενετικό υλικό από πολλαπλά άτομα, ωστόσο ορισμένα δείγματα παραμένουν μέχρι σήμερα αταυτοποίητα.

«Κάθε μέρα περπατώ στον δρόμο και αναρωτιέμαι αν κάποιος από αυτούς βρίσκεται δίπλα μου. Αν κάποιος με κοιτάξει για λίγο παραπάνω, σκέφτομαι μήπως είναι ένας από αυτούς», είπε.

Η απάντηση της αστυνομίας

Η αστυνομική υπηρεσία που χειρίστηκε την υπόθεση ανέφερε στο ITV News ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν άλλων δραστών.

«Ένας άνδρας έχει λάβει σημαντική ποινή φυλάκισης για τα εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος του θύματος, όμως οι έρευνές μας συνεχίζονται και παραμένουμε προσηλωμένοι στον εντοπισμό οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται στην υπόθεση», ανέφερε η ανακοίνωση.