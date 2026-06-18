Κριμαία: Επίθεση με drones σε γέφυρα-κλειδί για τον ρωσικό ανεφοδιασμό – ΒΙΝΤΕΟ

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Σιδηροδρομική γέφυρα στη ρωσοκρατούμενη Κριμαία τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από επίθεση με drones τα ξημερώματα της 18ης Ιουνίου, σύμφωνα με το κανάλι παρακολούθησης Crimean Wind.

Η γέφυρα διασχίζει το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας κοντά στο χωριό Ροζντόλνε και βρίσκεται πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή Κερτς–Τζανκόι, μία από τις σημαντικότερες διαδρομές που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, καυσίμων και εφοδίων προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στο νότιο μέτωπο.

Κομβικός διάδρομος ανεφοδιασμού

Το Crimean Wind χαρακτήρισε τη γέφυρα κρίσιμη υποδομή και εκτίμησε ότι η επίθεση θα μπορούσε να «παραλύσει» τόσο τις εμπορευματικές όσο και τις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές στη συγκεκριμένη γραμμή.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν περίπου 20 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της επιδρομής, ενώ φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν πυρκαγιά στη γέφυρα.

Το ίδιο κανάλι υποστήριξε ότι στόχος έγινε και γειτονική οδική γέφυρα, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί η έκταση των ζημιών.

Μέχρι στιγμής, το The Kyiv Independent σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα οι σχετικές αναφορές.

Σιωπή από τις ρωσικές αρχές

Οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στην Κριμαία δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες για την επίθεση, ενώ ούτε οι ουκρανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει επίσημα το πλήγμα.

Η φερόμενη επίθεση εντάσσεται σε μία ευρύτερη ουκρανική προσπάθεια να πληγούν οι γραμμές μεταφορών που συνδέουν την Κριμαία με άλλες κατεχόμενες περιοχές της νότιας Ουκρανίας, δυσχεραίνοντας τον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η Κριμαία στο επίκεντρο της ουκρανικής εκστρατείας drones

Σύμφωνα με το The Kyiv Independent, η Κριμαία έχει μετατραπεί στον βασικό στόχο της ουκρανικής εκστρατείας πλήγματος σε επιχειρησιακό βάθος, μέσω drones μέσης εμβέλειας που χτυπούν στόχους μεταξύ 25 και 200 χιλιομέτρων πίσω από τη γραμμή του μετώπου.

Μόλις μία ημέρα πριν από το νέο χτύπημα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν οδική γέφυρα πάνω από το Βόρειο Κανάλι της Κριμαίας κοντά στο χωριό Στάβκι, καθώς και άλλη γέφυρα κοντά στη Βοΐνκα της κατεχόμενης περιφέρειας Χερσώνας, σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Επιπλέον, στις 11 Ιουνίου, ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει ότι κατέστρεψαν έως και 50 ρωσικά στρατιωτικά οχήματα σε πλήγμα κατά της γέφυρας του Αρμιάνσκ στην Κριμαία, στο πλαίσιο επιχείρησης που στόχευσε πολλαπλές γέφυρες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χερσόνησο.

In Crimea, a key railway bridge on the Kerch-Dzhankoy line was attacked. There was also an attack on the automobile bridge over the North Crimean Canal. pic.twitter.com/MO8gAxPixq — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) June 18, 2026

Στόχος η απομόνωση της Κριμαίας

Η γέφυρα του Τσονχάρ, μία από τις σημαντικότερες συνδέσεις μεταξύ της Κριμαίας και των κατεχόμενων περιοχών της ηπειρωτικής Ουκρανίας, φέρεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς μετά από επιθέσεις που σημειώθηκαν στις 9 Ιουνίου.

Ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι, γνωστός με το προσωνύμιο «Μάντιαρ», έχει δηλώσει ότι στόχος του Κιέβου είναι να απομονώσει την Κριμαία από τη Ρωσία και να εμποδίσει τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν αποτελεσματικά τόσο στη χερσόνησο όσο και στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατιωτική κυκλοφορία φορτίων στον αυτοκινητόδρομο R-280 «Νοβορόσια», ο οποίος συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία μέσω Μαριούπολης, Μπερντιάνσκ και Μελιτόπολης, έχει μειωθεί κατά 71% τις τελευταίες εβδομάδες εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, δήλωσε στις 17 Ιουνίου ότι η εκστρατεία των ουκρανικών drones μετατρέπει σταδιακά την Κριμαία «σε νησί».