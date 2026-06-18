Λύθηκε το μυστήριο 500 ετών με το «λοξό βλέμμα» της Αφροδίτης του Μποτιτσέλι – Η σπαρακτική αλήθεια

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Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της τέχνης, το περίφημο «πλάγιο βλέμμα» της Αφροδίτης στον εμβληματικό πίνακα του Σάντρο Μποτιτσέλι, φαίνεται πως επιλύθηκε, αποκαλύπτοντας μια σπαρακτική πραγματικότητα.

Νέα επιστημονική έρευνα, δείχνει ότι ο θρυλικός ζωγράφος αποτύπωσε πιστά τα σημάδια μιας ανίατης ασθένειας που έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής της μούσας του, δεκαετίες προτού η σύγχρονη ιατρική μπορέσει να την εξηγήσει.

Η διάγνωση πίσω από το βλέμμα της Αφροδίτης

Επί περισσότερα από 500 χρόνια, το βλέμμα της Αφροδίτης αποτελούσε αντικείμενο ατελείωτων συζητήσεων, με τους ιστορικούς τέχνης να το αποδίδουν σε συμβολισμό, θεωρώντας ότι ο Μποτιτσέλι το ζωγράφισε εσκεμμένα ως δείγμα ευσέβειας ή ομορφιάς.

Ωστόσο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου πιστεύουν τώρα ότι η Αφροδίτη —που ευρέως θεωρείται ότι έχει ως μοντέλο τη Σιμονέτα Βεσπούτσι, τη θρυλική καλλονή της Φλωρεντίας που είχε γοητεύσει την αναγεννησιακή Ιταλία και τον ίδιο τον ζωγράφο— έπασχε από μια σοβαρή ιατρική πάθηση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ελαφρώς ασύμμετρο βλέμμα της μπορεί να προκλήθηκε από ένα αδένωμα της υπόφυσης, έναν συνήθως καλοήθη όγκο στον εγκέφαλο που αναπτύσσεται στον αδένα της υπόφυσης.

«Είναι πιθανό η ακανόνιστη τοποθέτηση των ματιών στη Γέννηση της Αφροδίτης –ο “στραβισμός” που αργότερα θεωρήθηκε χαρακτηριστικό ευσέβειας και ομορφιάς– να προκλήθηκε από τον όγκο της υπόφυσης», δήλωσε στη νέα μελέτη ο επικεφαλής συγγραφέας Πάολο Ποτσίλι.

Η ανατροπή για τα αίτια του θανάτου της Βεσπούτσι

Τα νέα αυτά ευρήματα βασίζονται σε μια θεωρία που η ομάδα είχε προτείνει για πρώτη φορά πριν από επτά χρόνια.

Μετά την εξέταση επιπλέον ιστορικών εγγράφων, οι ερευνητές πιστεύουν τώρα ότι ο αναπτυσσόμενος όγκος προκάλεσε την επείγουσα ιατρική κατάσταση που στοίχισε τη ζωή στη Σιμονέτα σε ηλικία μόλις 23 ετών, ανατρέποντας τη μακροχρόνια πεποίθηση ότι πέθανε από φυματίωση.

Οι επιστήμονες εικάζουν ότι η γυναίκα υπέστη αποπληξία του όγκου, μια επικίνδυνη κατάσταση όπου η αιμορραγία ή το πρήξιμο στο εσωτερικό του όγκου μετατρέπεται σε επείγον περιστατικό.

Η ανάλυση των πορτρέτων έγινε με τη βοήθεια λογισμικού αναγνώρισης προσώπου και τεχνητής νοημοσύνης (AI), εξετάζοντας πέντε πίνακες που πιστεύεται ότι απεικονίζουν τη Σιμονέτα.

Mystery behind Botticelli’s Birth of Venus side-eye solved – and the reason is heartbreaking https://t.co/1Gk8XOpLJ7 pic.twitter.com/Ey8czdm77I — New York Post (@nypost) June 17, 2026



Η πρώτη συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Ντομιζιάνα Ναρντέλι, εξήγησε: «Επιστολές μεταξύ του Πιέρο Βεσπούτσι και του Λορέντζο των Μεδίκων σχετικά με τις τελευταίες ημέρες της Σιμονέτα αναφέρουν πώς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ενός χορού και στη συνέχεια ξεκουραζόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο όπου υπέφερε από τρομερούς πονοκεφάλους, παραισθήσεις, εμετούς και υψηλό πυρετό. Όλα αυτά είναι συμπτώματα ενός ταχέως αναπτυσσόμενου όγκου της υπόφυσης».

Οι ερευνητές εικάζουν μάλιστα ότι ο έντονος χορός στη δεξίωση —ή, ακόμα πιο ζοφερά, μια υποτιθέμενη επίθεση από τον Αλφόνσο Β’ της Αραγονίας, Δούκα της Καλαβρίας— θα μπορούσε να έχει πυροδοτήσει το μοιραίο επεισόδιο.

Η ψηφιακή ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσώπου αποκάλυψε και ένα άλλο πιθανό στοιχείο, όπως σημείωσε η Ναρντέλι.

«Το “Αλληγορικό πορτρέτο μιας γυναίκας” του Μποτιτσέλι δείχνει μια γυναίκα –το μοντέλο είναι η Σιμονέτα Βεσπούτσι– να παράγει γάλα (γαλακτόρροια), και όμως γνωρίζουμε ότι δεν είχε παιδιά. Αυτός είναι ένας αναπάντεχος τρόπος για να την απεικονίσει κανείς, και πιστεύουμε ότι αυτό –μαζί με τις αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προσώπου– θα μπορούσε να δείχνει τα πραγματικά σωματικά συμπτώματα ενός αδενώματος που εκκρίνει προλακτίνη και αυξητική ορμόνη».

Μια αιώνια γοητεία

Η Σιμονέτα Βεσπούτσι, την οποία η αναγεννησιακή κοινωνία αποκαλούσε «La Sans Par» (Η Ασύγκριτη), λατρεύτηκε για την ομορφιά, το πνεύμα και τη χάρη της

Η γοητεία που ασκούσε στον Μποτιτσέλι κράτησε πολύ μετά τον θάνατό της.

Ο καλλιτέχνης ήταν τόσο αφοσιωμένος στη μούσα του, που ζήτησε να ταφεί στα πόδια της όταν πέθανε το 1510 — ένας τελευταίος φόρος τιμής στη γυναίκα της οποίας το πρόσωπο έμελλε να γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της παγκόσμιας τέχνης.