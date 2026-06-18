Πακιστάν: Με την υπογραφή του Σεχμπάζ Σαρίφ ως διαμεσολαβητή «σφραγίστηκε» η ιστορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

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Με την υπογραφή και την επίσημη επικύρωση από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία θεσμοθέτησης της ιστορικής εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Το Πακιστάν, έχοντας αναλάβει τον κομβικό ρόλο του διαμεσολαβητή, σφράγισε το αποκαλούμενο «Μνημόνιο Συναντίληψης της Ισλαμαμπάντ» αμέσως μετά την έγκρισή του από τους Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σαρίφ: «Δέσμευση για διπλωματική επίλυση στο ανώτατο επίπεδο»

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι το «Μνημόνιο Συναντίληψης της Ισλαμαμπάντ» (MoU) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπογράφηκε ηλεκτρονικά και από τις δύο πλευρές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρίφ υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας δηλώνοντας: «Το μνημόνιο υπογράφηκε από τους αξιότιμους προέδρους και των δύο χωρών και επίσης προσυπογράφηκε από εμένα ως διαμεσολαβητή. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας στο ανώτατο επίπεδο των αντίστοιχων κυβερνήσεων αποδεικνύει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης».

I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026



Παράλληλα, ο Πακιστανός ηγέτης εξήγησε τα άμεσα πρακτικά αποτελέσματα που φέρνει η συμφωνία για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομία.

Πρόσθεσε ότι το MoU «θα τεθεί σε ισχύ με άμεση εφαρμογή και, ως πρώτο βήμα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανοίξει αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα άρουν αμέσως τον ναυτικό αποκλεισμό».

Από τις Βερσαλλίες μέχρι την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε την υπογραφή του στο μνημόνιο συναντίληψης κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλλιών, αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής της G7.

Just prior to this evenings dinner at Versailles in France, hosted by President @EmmanuelMacron—President @realDonaldTrump signed the Iran Memorandum of Understanding, once Secretary Rubio received it… “A pretty key moment in history we are sharing together…” @SecRubio pic.twitter.com/sLYi6G9TM3 — Dan Scavino (@Scavino47) June 17, 2026



Βίντεο δείχνει τον οικοδεσπότη, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και άλλους προσκεκλημένους να χειροκροτούν τη στιγμή της υπογραφής.

Trump: “It’s signed. I signed it in Versailles. I just signed it.” pic.twitter.com/QsG8ZTq6P6 — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026



Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν τον Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το MoU.

📸 Iran’s President Pezeshkian and his US counterpart Trump signed the MoU between Tehran and Washington digitally and remotely. Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/8GtQFZhuZ0 — PressTV Extra (@PresstvExtra) June 18, 2026



Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, τον οποίο επικαλέστηκε το IRNA, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφέροντας ότι το έγγραφο «οριστικοποιήθηκε με τις υπογραφές των προέδρων».

✍️ Iranian President Masoud Pezeshkian signs memorandum of understanding between Tehran and Washington, with US President Donald Trump’s signature visible on document pic.twitter.com/E9EY8kz99O — Anadolu English (@anadoluagency) June 18, 2026



Σήμερα, ο ίδιος ο Ιρανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε πως υπέγραψε το «ιστορικό έγγραφο», δημοσιεύοντάς το μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ.