Πακιστάν: Με την υπογραφή του Σεχμπάζ Σαρίφ ως διαμεσολαβητή «σφραγίστηκε» η ιστορική συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η ιστορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ολοκληρώθηκε με την επίσημη επικύρωση και υπογραφή του «Μνημονίου Συναντίληψης της Ισλαμαμπάντ» από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος ενήργησε ως διαμεσολαβητής. Η συμφωνία, υπογεγραμμένη από τους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν, προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ.

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Διεθνή Νέα

Πακιστάν συμφωνία ΗΠΑ Ιράν
Πηγή: Χ / @PakPMO
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε η ιστορική εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, με το Πακιστάν και τον πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ να αναλαμβάνουν τον κομβικό ρόλο του διαμεσολαβητή.
  • Το «Μνημόνιο Συναντίληψης της Ισλαμαμπάντ» υπογράφηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν.
  • Η συμφωνία τίθεται σε άμεση εφαρμογή, με το Ιράν να ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και τις ΗΠΑ να αίρουν άμεσα τον ναυτικό αποκλεισμό.

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Με την υπογραφή και την επίσημη επικύρωση από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία θεσμοθέτησης της ιστορικής εκεχειρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η επόμενη ημέρα για τα πυρηνικά και τα Στενά του Ορμούζ – Τι προβλέπει το MoU

Το Πακιστάν, έχοντας αναλάβει τον κομβικό ρόλο του διαμεσολαβητή, σφράγισε το αποκαλούμενο «Μνημόνιο Συναντίληψης της Ισλαμαμπάντ» αμέσως μετά την έγκρισή του από τους Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σαρίφ: «Δέσμευση για διπλωματική επίλυση στο ανώτατο επίπεδο»

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε ότι το «Μνημόνιο Συναντίληψης της Ισλαμαμπάντ» (MoU) μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπογράφηκε ηλεκτρονικά και από τις δύο πλευρές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρίφ υπογράμμισε τη σημασία της συμφωνίας δηλώνοντας: «Το μνημόνιο υπογράφηκε από τους αξιότιμους προέδρους και των δύο χωρών και επίσης προσυπογράφηκε από εμένα ως διαμεσολαβητή. Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας στο ανώτατο επίπεδο των αντίστοιχων κυβερνήσεων αποδεικνύει τη δέσμευση και των δύο πλευρών για μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης».


Παράλληλα, ο Πακιστανός ηγέτης εξήγησε τα άμεσα πρακτικά αποτελέσματα που φέρνει η συμφωνία για τη διεθνή ασφάλεια και την οικονομία.

Πρόσθεσε ότι το MoU «θα τεθεί σε ισχύ με άμεση εφαρμογή και, ως πρώτο βήμα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα ανοίξει αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα άρουν αμέσως τον ναυτικό αποκλεισμό».

Από τις Βερσαλλίες μέχρι την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε την υπογραφή του στο μνημόνιο συναντίληψης κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλλιών, αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής της G7.


Βίντεο δείχνει τον οικοδεσπότη, Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και άλλους προσκεκλημένους να χειροκροτούν τη στιγμή της υπογραφής.


Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε φωτογραφίες που έδειχναν τον Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το MoU.


Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, τον οποίο επικαλέστηκε το IRNA, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναφέροντας ότι το έγγραφο «οριστικοποιήθηκε με τις υπογραφές των προέδρων».


Σήμερα, ο ίδιος ο Ιρανός Πρόεδρος επιβεβαίωσε πως υπέγραψε το «ιστορικό έγγραφο», δημοσιεύοντάς το μάλιστα στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ.

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