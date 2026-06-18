Χάρι και Μέγκαν επιστρέφουν στη Βρετανία έπειτα από 4 χρόνια – Το παρασκήνιο και τα αναπάντητα ερωτήματα

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Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναμένεται να επιστρέψουν στη Βρετανία τον επόμενο μήνα μαζί με τα παιδιά τους, τον επτάχρονο Άρτσι και την πεντάχρονη Λίλιμπετ, για πρώτη φορά ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Η επίσκεψη συνδέεται με τις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση ενός έτους πριν από τους Invictus Games του 2027 στο Μπέρμιγχαμ, ωστόσο βρετανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελέσει και μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης με τη βασιλική οικογένεια.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρι έχει προβλέψει «κενά» και ελεύθερο χρόνο στο πενθήμερο πρόγραμμά του, προκειμένου να μπορέσει να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, αναφέρει η Sun.

Η πρώτη οικογενειακή επιστροφή από το 2022

Από τότε που οι Σάσεξ εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια, έχουν επιστρέψει στη Βρετανία με τα παιδιά τους μόνο μία φορά.

Αυτό συνέβη το 2022, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ήταν επίσης η τελευταία φορά που ο βασιλιάς Κάρολος είδε από κοντά τα εγγόνια του.

Η Λίλιμπετ γεννήθηκε στις ΗΠΑ μετά τη μετακόμιση του ζευγαριού στην Καλιφόρνια και φέρεται να έχει συναντήσει τον παππού της μόνο μία φορά.

Θα εμφανιστούν δημόσια ο Άρτσι και η Λίλιμπετ;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα αφορά το εάν τα δύο παιδιά θα πραγματοποιήσουν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους.

Σε αντίθεση με τα ξαδέλφια τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ δεν συμμετέχουν σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν κατά καιρούς οι γονείς τους, τα πρόσωπά τους συνήθως δεν φαίνονται ή είναι στραμμένα μακριά από τον φακό.

Βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι, εάν παραστούν στην εκδήλωση για τους Invictus Games, ενδέχεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη δημόσια εμφάνιση της ζωής τους.

Θα συναντήσουν τον βασιλιά Κάρολο;

Η πιθανότητα συνάντησης με τον βασιλιά αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα γύρω από την επίσκεψη.

Ο Χάρι είχε συναντήσει τον πατέρα του τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Clarence House, στην πρώτη προσωπική επαφή τους έπειτα από περίπου 18 μήνες.

Παρά τη σύντομη διάρκεια της συνάντησης, η επαφή αυτή είχε δημιουργήσει ελπίδες για σταδιακή βελτίωση των σχέσεων.

Πηγές αναφέρουν ότι ο Χάρι επιθυμεί να περάσει περισσότερο χρόνο με τον πατέρα του, ιδιαίτερα καθώς ο βασιλιάς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Άτομα κοντά στο παλάτι εκτιμούν επίσης ότι ο Κάρολος θα ήθελε να δει τα εγγόνια του, τα οποία δεν έχει συναντήσει εδώ και τέσσερα χρόνια.

Υπάρχει πιθανότητα επανασύνδεσης με τον Γουίλιαμ;

Το ενδεχόμενο συνάντησης με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ θεωρείται πολύ λιγότερο πιθανό.

Οι σχέσεις των δύο αδελφών παραμένουν τεταμένες μετά το Megxit, τη συνέντευξη της Όπρα Γουίνφρεϊ και τις αποκαλύψεις του Χάρι στο βιβλίο «Spare».

Σύμφωνα με βασιλικούς συντάκτες, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επικοινωνία ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα, ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση.

Τι αλλάζει με την ασφάλεια του Χάρι

Η πιθανή επιστροφή της οικογένειας στη Βρετανία έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια του Χάρι.

Ο δούκας είχε χάσει τη δικαστική μάχη για την αποκατάσταση της κρατικής ένοπλης προστασίας που διέθετε ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Μετά την ήττα του στο δικαστήριο είχε δηλώσει ότι δεν μπορούσε να φανταστεί έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνε τη σύζυγο και τα παιδιά του στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς επαρκή μέτρα ασφαλείας.

Ωστόσο, πηγές κοντά στον Χάρι υποστηρίζουν τώρα ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες και ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για μια «ασφαλή επιστροφή».

Παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για μόνιμη αναθεώρηση των μέτρων προστασίας ή για ειδική συμφωνία που αφορά αποκλειστικά την επίσκεψη του Ιουλίου.

Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό;

Ένα ακόμη θέμα που προκαλεί συζητήσεις στη Βρετανία είναι το κόστος της ασφάλειας.

Αν και οι Σάσεξ έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι τα ιδιωτικά τους ταξίδια χρηματοδοτούνται από τους ίδιους, δημοσιεύματα εκτιμούν ότι τουλάχιστον μέρος των μέτρων ασφαλείας ενδέχεται να καλυφθεί από το βρετανικό δημόσιο.

Η κυβέρνηση αποφεύγει να σχολιάσει τις λεπτομέρειες, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Οι Invictus Games και το πραγματικό πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο κύριος λόγος της επιστροφής του Χάρι είναι η εκδήλωση για τη συμπλήρωση ενός έτους πριν από τους Invictus Games, τη διεθνή αθλητική διοργάνωση για τραυματισμένους στρατιωτικούς και βετεράνους που ίδρυσε το 2014.

Ο δούκας αναμένεται να βρίσκεται σε Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα φιλανθρωπικά του ιδρύματα και τους Invictus Games.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να συναντήσει εκπροσώπους άλλων οργανισμών που συνεχίζει να στηρίζει, όπως η WellChild, η οποία βοηθά σοβαρά άρρωστα παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση για προγραμματισμένες συναντήσεις με μέλη της βασιλικής οικογένειας.