Φρίκη στη Βρετανία: Ισόβια στον δάσκαλο για τη δολοφονία και σεξουαλική κακοποίηση του 13 μηνών θετού γιου του

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Ο δάσκαλος Τζέιμι Βάρλεϊ καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη δολοφονία του 13 μηνών θετού γιου του, Πρέστον Ντέιβι.

Ο Βάρλεϊ, από το Μπλάκπουλ, είχε ισχυριστεί στην αστυνομία ότι το παιδί πνίγηκε στην μπανιέρα τον Ιούλιο του 2023. Ωστόσο, η νεκροψία αποκάλυψε 40 διαφορετικά τραύματα στο σώμα του βρέφους.

Παράλληλα, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων 13 περιπτώσεων λήψης άσεμνων φωτογραφιών και βίντεο ανηλίκου, σύμφωνα με το Sky News.

«Θα παραμείνεις στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου», δήλωσε ο δικαστής Μάρτιν Τέρνερ κατά την ανακοίνωση της ποινής.

Ποινή 25 ετών στον σύντροφό του

Ο σύντροφος του Βάρλεϊ, Τζον ΜακΓκόουαν Φέιζακερλι, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική επίθεση, κακοποίηση ανηλίκου και για το ότι επέτρεψε τον θάνατο του παιδιού.

Κανένας από τους δύο δεν αντέδρασε όταν ανακοινώθηκαν οι ποινές τους.

Η βιολογική μητέρα του Πρέστον, Σάρα Ντέιβι, ξέσπασε σε δάκρυα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.

«Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί του»

Η βιολογική μητέρα του Πρέστον, Σάρα Ντέιβι, ξέσπασε σε δάκρυα στο δικαστήριο, ενώ διαβάστηκε η δήλωσή της.

«Ο κόσμος μου τελείωσε. Ένα κομμάτι μου πέθανε μαζί του. Δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ για όσα κάνατε στον γιο μου και για όλα όσα του στερήσατε από τη ζωή του», ανέφερε.

Ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, Γκάρι Νόλαν, δήλωσε ότι κατέληξε στο νοσοκομείο όταν έμαθε για τον θάνατο του γιου του και στη συνέχεια στράφηκε στο αλκοόλ για να αντιμετωπίσει τον πόνο.

«Ο Πρέστον ήταν ο πρώτος και μοναδικός μου γιος. Το γεγονός ότι μου τον πήραν σήμαινε ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να ζήσω τη σχέση πατέρα και γιου που ονειρευόμουν», είπε.

Ο Πρέστον είχε απομακρυνθεί από τη βιολογική του μητέρα μόλις πέντε ημέρες μετά τη γέννησή του και είχε τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια, πριν αργότερα δοθεί για υιοθεσία. Η μητέρα του εξέτιε ποινή κάθειρξης.

The mother of a 13-month-old boy who was murdered and sexually abused by his adopted father, Jamie Varley, said his killer took “everything from him”https://t.co/DUr48UgGCi pic.twitter.com/05AWYCIBf2 — The Telegraph (@Telegraph) June 18, 2026

«Θέλω μόνο να δω ξανά το χαμογελαστό του πρόσωπο»

Συγκλονιστικές ήταν και οι καταθέσεις των ανάδοχων γονέων του παιδιού, Πολ και Σάντρα Κούπερ.

«Το πρόσωπο του Πρέστον φωτιζόταν όταν τον κοιτούσαμε. Ήταν ένα χαρούμενο και ευτυχισμένο παιδί. Έτσι θέλουμε να τον θυμόμαστε», ανέφερε η Σάντρα Κούπερ.

Όπως είπε, συχνά ονειρεύεται ότι το παιδί είναι ακόμη ζωντανό.

«Όταν ξυπνάω συνειδητοποιώ ότι έχει πεθάνει και ξαναζώ το τραύμα από την αρχή. Θέλω μόνο να δω ξανά το χαμογελαστό και ευτυχισμένο πρόσωπό του», είπε.

Ο Πολ Κούπερ, με σπασμένη φωνή, δήλωσε πως εκείνος και η σύζυγός του έμαθαν σταδιακά τις λεπτομέρειες της κακοποίησης.

«Ο Πρέστον είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο που νιώθω. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, Πρέστον», τόνισε.

«Η ιδιότητά του ως δασκάλου καθησύχασε τις κοινωνικές υπηρεσίες»

Κατά την αγόρευσή του, ο δικαστής αναφέρθηκε στην κακοποίηση που υπέστη το παιδί από τις πρώτες εβδομάδες μετά την υιοθεσία.

«Η εγωιστική σου δυσαρέσκεια απέναντι στον Πρέστον έπαιξε τουλάχιστον κάποιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τον μεταχειρίστηκες τις εβδομάδες που ακολούθησαν», είπε απευθυνόμενος στον Βάρλεϊ.

Το δικαστήριο άκουσε ότι ο καταδικασθείς παραπονιόταν συχνά για την έλλειψη ύπνου λόγω του βρέφους.

«Το επαγγελματικό σου υπόβαθρο ως δασκάλου, η γοητεία και ο ευχάριστος τρόπος σου καθησύχασαν σε μεγάλο βαθμό τους κοινωνικούς λειτουργούς ότι όλα πήγαιναν καλά. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο», τόνισε ο δικαστής.

Teacher Jamie Varley has been handed a whole life order for the murder and sexual abuse of his adopted 13-month-old baby Preston Davey. The judge told him that he would never be released from jail. pic.twitter.com/lSVqVs1Mlp — theshadeborough (@theshadeborough) June 18, 2026

«Αδιάκοπη κακοποίηση και παραμέληση»

Νωρίτερα, ο δικαστής Τέρνερ είχε δηλώσει ότι οι δύο άνδρες υπέβαλαν το παιδί σε «αδιάκοπη κακοποίηση και παραμέληση».

Αναφερόμενος στις καταθέσεις συγγενών και προσώπων που επηρεάστηκαν από την υπόθεση, σημείωσε ότι ο αντίκτυπος του θανάτου του μικρού Πρέστον ήταν «καταστροφικός» για όλους.

Οργή από την κυβέρνηση

Μετά την ανακοίνωση των ποινών, κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε την υπόθεση «μια αηδιαστική περίπτωση μοχθηρών κακοποιητών που εκμεταλλεύτηκαν ένα ευάλωτο παιδί».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κοινή γνώμη «δικαίως θα ζητήσει απαντήσεις για το τι πήγε στραβά», διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους ενδεχομένως επέδειξαν αμέλεια.

Όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη διαταχθεί ανεξάρτητη έρευνα από τις τοπικές αρχές, ενώ θα συμμετάσχει και το εθνικό συμβούλιο αναθεώρησης πρακτικών παιδικής προστασίας, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.