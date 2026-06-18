Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκε η λήψη οργάνων του 42χρονου φωτογράφου – Συγκινεί η γενναία απόφαση της οικογένειάς του

Ζωή σε άλλους ανθρώπους έδωσε με τον θάνατό του ένας 42χρονος φωτογράφος, ο οποίος νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ύστερα από σοβαρό τροχαίο την περασμένη εβδομάδα, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Παπανδρέου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η οικογένειά του, μέσα στον ανείπωτο πόνο της απώλειας, πήρε τη γενναία απόφαση να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων, χαρίζοντας ελπίδα και μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η λήψη οργάνων από τον 42χρονο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6).

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου ανθρώπου και την ευχαριστεί για τη μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων.

Παράλληλα, το ΠΑΓΝΗ ευχαριστεί το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική Κλινική και την ομάδα του Χειρουργείου για την άψογη συνεργασία και την πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών με απόλυτο σεβασμό προς τον δότη και την οικογένειά του.

Στη διαδικασία συμμετείχαν η Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και του Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και του ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το ΠΑΓΝΗ για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του ΠΑΓΝΗ

Η ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη οργάνων που προσφέρθηκαν από 42χρονο δότη, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18/06/2026. Ο δότης νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου(Πα.Γ.Ν.Η) εκφράζει τα θερμότερα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νέου αυτού ανθρώπου και ευχαριστεί για την μεγαλοψυχία της να προσφέρει ζωή, μέσα από τη δωρεά οργάνων, σε συνανθρώπους μας.

Ευχαριστεί επίσης το προσωπικό της ΜΕΘ, την Αναισθησιολογική κλινική, την ομάδα του Χειρουργείου για την αγαστή συνεργασία και πραγματοποίηση όλων των διαδικασιών της δωρεάς οργάνων με απόλυτο σεβασμό προς το δότη και την οικογένειά του. Καθώς και τη Χειρουργική Μεταμοσχευτική ομάδα του Ευαγγελισμού και Ιπποκράτειου για την αφαίρεση των νεφρικών μοσχευμάτων και ήπατος, το Ωνάσειο για την αφαίρεση της καρδιάς και το Πα.Γ.Ν.Η για την αφαίρεση των κερατοειδών.

Ο γενικός συντονισμός έγινε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και της ομάδας συντονισμού μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου».

Το σοβαρό τροχαίο

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, ο 42χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συμβολή της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με την οδό Παπανδρέου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο άτυχος πατέρας είχε συνοδεύσει το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, ηλικίας 6 ετών, σε εξωσχολική δραστηριότητα. Επιστρέφοντας πεζός προς το αυτοκίνητό του, όπου βρίσκονταν η σύζυγός του και το μικρότερο παιδί τους, ηλικίας 4,5 ετών, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Ο 52χρονος οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να μην σταμάτησε αμέσως μετά την παράσυρση. Ωστόσο, όταν η Τροχαία έφτασε στο σημείο, ο ίδιος βρισκόταν εκεί και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Η παράσυρση ήταν τόσο σφοδρή ώστε ο 42χρονος εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα και υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύτηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσε για μία εβδομάδα, η κατάσταση της υγείας του δεν κατέστη δυνατό να αναστραφεί και τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα πιστοποίησης εγκεφαλικού θανάτου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δωρεά οργάνων.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η προανάκριση από την Τροχαία Ηρακλείου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο και να προσδιοριστεί η κατηγορία του αδικήματος που θα βαρύνει δικαστικά τον οδηγό μετά τον θάνατο του άτυχου φωτογράφου.

Ο 42χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, όπως και η οικογένειά του, με την είδηση να σκορπά θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Μέσα στην τραγωδία, η απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει στη δωρεά οργάνων αποτελεί ένα ηχηρό παράδειγμα ανθρωπιάς, θάρρους και αλληλεγγύης, καθώς η προσφορά αυτή αναμένεται να χαρίσει ζωή σε συνανθρώπους μας, που δίνουν τη δική τους μάχη.