Πειραιάς: Βίντεο από τη στιγμή που τα δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από τον ηλικιωμένο με την τρίαινα

Η στιγμή που τα δύο αδέλφια στον Πειραιά τρέχουν για να γλιτώσουν από τον ηλικιωμένο που τούς κυνηγούσε με μία… τρίαινα, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) όταν άρχισε έντονη λογομαχία και καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών με τον 77χρονο για μία θέση πάρκινγκ.

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου, όταν με αφορμή τη θέση στάθμευσης ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος, ηλικίας 44 ετών, διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛΑΣ, ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Δείτε το βίντεο: