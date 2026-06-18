Πειραιάς: Βίντεο από τη στιγμή που τα δύο αδέλφια τρέχουν για να ξεφύγουν από τον ηλικιωμένο με την τρίαινα

Ένα βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που δύο αδέλφια στον Πειραιά τρέχουν για να γλιτώσουν από έναν 77χρονο άνδρα που τους κυνηγούσε με τρίαινα. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου στην οδό Μπιζανίου, μετά από έντονη λογομαχία για μία θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον νόμο περί όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πειραιάς- τρίαινα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που δύο αδέλφια στον Πειραιά τρέχουν για να γλιτώσουν από έναν ηλικιωμένο που τους κυνηγούσε με τρίαινα, μετά από καβγά για μία θέση πάρκινγκ.
  • Ο 77χρονος άρπαξε μία τρίαινα και απείλησε τα δύο αδέλφια, ηλικίας 44 και 38 ετών, μπροστά στα μάτια περιοίκων.
  • Η ΕΛΑΣ έφτασε στο σημείο, ακινητοποίησε και συνέλαβε τον ηλικιωμένο, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του για τον νόμο Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η στιγμή που τα δύο αδέλφια στον Πειραιά τρέχουν για να γλιτώσουν από τον ηλικιωμένο που τούς κυνηγούσε με μία… τρίαινα, έχει καταγραφεί σε βίντεο. Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (17/6) όταν άρχισε έντονη λογομαχία και καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών με τον 77χρονο για μία θέση πάρκινγκ.

Πειραιάς: Ηλικιωμένος επιτέθηκε σε δύο αδέλφια με… τρίαινα για μία θέση στάθμευσης – ΦΩΤΟ

Όλα συνέβησαν στην οδό Μπιζανίου, όταν με αφορμή τη θέση στάθμευσης ο ηλικιωμένος ήρθε σε λεκτική αντιπαράθεση με τα δύο αδέλφια. Μάλιστα, ο μεγαλύτερος, ηλικίας 44 ετών, διαμένει στην πολυκατοικία έξω από την οποία συνέβη η πρωτοφανής επίθεση, με τον 77χρονο να αρπάζει μία τρίαινα και να απειλεί τον 44χρονο και τον 38χρονο, μπροστά στα μάτια περιοίκων.

Επί τόπου έφτασε η ΕΛΑΣ, ακινητοποίησε τον ηλικιωμένο και τον οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, όπου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τον ν. Περί Όπλων και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Δείτε το βίντεο:

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ