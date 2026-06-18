Πεζεσκιάν: «Η ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω αμοιβαίου σεβασμού» – Δημοσίευσε το «ιστορικό έγγραφο» της συμφωνίας με τις ΗΠΑ

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Σε κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την επόμενη ημέρα στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, γνωστοποίησε και επίσημα την υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Η ανάρτηση Πεζεσκιάν

Ο Πεζεσκιάν, επέλεξε να δημοσιοποιήσει τη υπογεγραμμένη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν αναρτώντας την στον επίσημο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντάς την με το εξής μήνυμα: «Η ειρήνη θα επιτευχθεί μέσω αμοιβαίου σεβασμού».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ιρανός Πρόεδρος έσπευσε να υπογραμμίσει τη διαχρονική στάση της χώρας του, ξεκαθαρίζοντας ότι η ανακωχή δεν συνεπάγεται εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τεχεράνης.



«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ήταν πάντα προσηλωμένη και επίμονη στην επιδίωξη της παγκόσμιας ειρήνης, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της».

Σημειώνεται πως οι Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν επικύρωσαν το κείμενο από απόσταση.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε τη συμφωνία στις Βερσαλλίες, αμέσως μετά τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ενώ ο Ιρανός Πρόεδρος έβαλε τη δική του υπογραφή στο έγγραφο από την Τεχεράνη.