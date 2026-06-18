Θλίψη στην Πάτρα: Παιδί 1,5 έτους κατέληξε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Η είδηση του θανάτου ενός παιδιού μόλις 1,5 έτους από την Πάτρα έχει προκαλέσει θλίψη. Το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα και νοσηλευόταν επί μήνες στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα, όπου και κατέληξε σήμερα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου ενός παιδιού, μόλις 1,5 ετών, από την Πάτρα.
  • Το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Αθήνα, ενώ νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
  • Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Την θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου ενός παιδιού, μόλις 1,5 ετών, από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Δυστυχώς, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε σήμερα, ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους γνώριζαν την περιπέτεια της υγείας του, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

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