Θλίψη στην Πάτρα: Παιδί 1,5 έτους κατέληξε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Την θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου ενός παιδιού, μόλις 1,5 ετών, από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Δυστυχώς, όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε σήμερα, ύστερα από πολύμηνη νοσηλεία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους γνώριζαν την περιπέτεια της υγείας του, όπως μεταδίδει το tempo24.news.