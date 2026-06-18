Debate Σδούκου – Τσουκαλά στον Realfm 97,8 – Τι είπαν για την ακρίβεια και την εφαρμογή PosoKanei

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρα Σδούκου και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Στο επίκεντρο του debate βρέθηκαν η οικονομία και η ακρίβεια, με αφορμή και τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας “PosoKanei”.

Ερωτηθείσα η κ. Σδούκου αν το νέο εργαλείο θα συμβάλλει μόνο στη σύγκριση των αυξημένων τιμών ή μπορεί να βοηθήσει και στη μείωση των φαινομένων αισχροκέρδειας είπε: «Στη σύγκριση των τιμών και πιστεύω ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μείωση τιμών. Μπορώ να επικαλεστώ το παράδειγμα με τα τιμολόγια ρεύματος με την προηγούμενη μου ιδιότητα στο Υπουργείο Ενέργειας. Θυμίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια, κανένας μας δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο χρεωνόμαστε την κιλοβατώρα. Όταν αυτό το τακτοποιήσαμε και υποχρεώσαμε τους παρόχους κάθε πρώτη του μηνός να δίνουν μια τελική τιμή στο ρεύμα, είδαμε και εκ του αποτελέσματος αυτό φάνηκε, πάρα πολλές μετακινήσεις. Οι μετακινήσεις έγιναν γιατί οι ανταγωνιστές έβγαλαν φτηνότερα πακέτα, πολύ πιο ανταγωνιστικά, και μπορούσε τελικά ο καταναλωτής, να διαλέξει ένα τιμολόγιο ρεύματος οποίο ήταν πολύ φτηνότερο από αυτό που αρχικά είχε».

Συμφώνησε ότι αυτό το εργαλείο θα πρέπει να είναι βοηθητικό και για τους ελέγχους, με αφορμή και τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που διαπιστώνονται στην εφαρμογή PosoKanei, ενώ συμπλήρωσε: «Η νέα Ανεξάρτητη Αρχή έχει εντατικοποιήσει πάρα πολύ τους ελέγχους και έχει ρίξει επίσης πάρα πολλά πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία και εννοείται ότι πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα και τα δύο. Και σοβαρότατος, αυστηρότατος έλεγχος και εποπτεία. Άκουσα και τον κ. Θεοδωρικάκο πριν που μίλησε φυσικά για ελεύθερη αγορά, μίλησε για το εργαλείο του πλαφόν που βάλαμε και το οποίο βοηθά. Και το εργαλείο posokanei βοηθά. Εγώ πιστεύω είναι όλα μαζί, αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ενός σούπερ μάρκετ, τώρα που βγαίνουν πιο εύκολα στη φόρα όλα και τα βλέπει κανείς, δεν θα ήθελε και να του καλλιεργηθεί μια φήμη ότι πουλάει ένα προϊόν στο διπλάσιο».

«Αυτό το εργαλείο προσφέρει και μια άλλη δυνατότητα, καθώς διαθέτει το ιστορικό των τιμών. Οπότε θα βλέπετε πόσο χρεώνουν ένα προϊόν σήμερα, και πόσο σε δύο-τρεις μήνες. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι και ένας επιπρόσθετος μοχλός πίεσης. Κάνει πιο δύσκολες και τις παραπλανητικές προσφορές και σίγουρα βοηθά τον πολίτη να γνωρίζει, εν πάση περιπτώσει τι πραγματικά αγοράζει» πρόσθεσε η κ. Σδούκου.

«Δεν πρόκειται για κάτι νέο»

Στον απόηχο της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού για τη λειτουργία ενός νέου εργαλείου με στόχο της καταπολέμηση της ακρίβειας, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο και εξήγησε ότι: «Η πρώτη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ήταν το e-katanalotis το 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με περισσότερες αλυσίδες super market. Τέτοιες μεθόδους είχαμε και το 2020 με την ίδια κυβέρνηση. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι το posokanei μπορεί να προσφέρει χρηστικά αλλά πιστεύω ότι δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η καταπολέμηση των αιτιών της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί να συμβάλλει στο να επιλέξει κάποιος που θα πάει να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί πού είναι ακριβότερο, πού είναι φθηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές αλλά επικεντρώνεται, στην ουσία, στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής και δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους».

Ενώ, με στόχο το μέτρο να γίνει ουσιωδώς αποδοτικό ο Εκπρόσωπος Τύπου εκτίμησε ότι «θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, που παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού για να μπορεί να βλέπει κάποιος ή το κράτος – για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή – σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας».

«Η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο, θέλει σταθερά βήματα»

Η κ. Σδούκου από την πλευρά της αναφερόμενη στον πληθωρισμό, είπε ότι κανείς πρέπει να κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα. «Καταλαβαίνω ότι την αντιπολίτευση τη βολεύει π.χ. να επικαλείται τον τελευταίο μήνα. Εγώ θέλω να δώσω τον πληθωρισμό από το 2019 μέχρι το 2025. Και εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 26,5% και έχεις έναν πληθωρισμό στην Ελλάδα που είναι 19,8%. Στα τρόφιμα αντίστοιχα, έχεις έναν μέσο όρο στην Ευρώπη που είναι 38% και στην Ελλάδα είναι 35,5%.

Δηλαδή αυτό που πολλές φορές ακούω από την αντιπολίτευση για την ακρίβεια του κ. Μητσοτάκη ή τον πληθωρισμό του κ. Μητσοτάκη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Και στη συνολική εικόνα της τελευταίας εξαετίας, εγώ βλέπω από τα στοιχεία ότι η Ελλάδα έχει καταγράψει καλύτερη επίδοση. Αυτοί οι δείκτες βέβαια στους ανθρώπους δεν λένε απολύτως τίποτα, γιατί την ώρα του ταμείου που αγοράζουμε τα πράγματα, είναι αλλιώς. Και αυτό, το αντιμετωπίζουμε κυρίως, το ακούσατε πολλές φορές να το λέει ο Πρωθυπουργός, με μόνιμες αυξήσεις μισθών» είπε. «Η χώρα δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και σας εύχομαι με το καλό να γίνετε κυβέρνηση, να κυβερνήσετε και να μοιράσετε απλόχερα όλα αυτά τα οποία τάζετε. Νομίζω ότι αυτή την ποιοτική διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα ταξίματα, την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Η χώρα δεν στρίβει σαν ένα ποδήλατο, θέλει σταθερά βήματα, συνέπεια, χρόνο και αυτό ακριβώς κάνουμε κάθε μέρα» τόνισε η κ. Σδούκου.

«Το ΠΑΣΟΚ κάνει μόνο κοστολογημένες προτάσεις»

Απαντώντας στα όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ για τον πληθωρισμό, ο κ. Τσουκαλάς, ανέφερε: «Εγώ κρατώ αυτό που είπε η κα Σδούκου ότι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός είναι της τάξης του 20%. Η ίδια συνομολογεί, δηλαδή, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Όταν, δηλαδή, οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι στο 13,5% τότε με τον υφιστάμενο πληθωρισμό δεν έχουμε πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αν πάμε και στον πληθωρισμό των τροφίμων εκεί θα δούμε μεγαλύτερη επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει αποκλιμάκωση, ή έστω συντήρηση, στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση. Για παράδειγμα, το 2025 τα εσπεριδοειδή είναι στο 18% στην Ελλάδα και το 7% στην Ευρώπη, το γάλα 4,4 στη χώρα μας και -1,7 στην Ευρώπη. Με μισθό ,λοιπόν, στα 1.100 ευρώ και με τις αυξήσεις που προανέφερα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το καλάθι έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό».



«Είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση, όταν τον ΠΑΣΟΚ κάνει μόνο στοχευμένες και κοστολογημένες προτάσεις και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που πληρώνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη, από την κατασπατάληση και από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό την ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη στην κοστολόγηση», τόνισε και εν συνεχεία προχώρησε σε σύντομη παράθεση των στόχων και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

«Λάθος η νοοτροπία να μοιράζουμε γενικά χρήματα»

«Αστικές συγκοινωνίες, μετακινήσεις, πανελλήνιες εξετάσεις, συνταγματική αναθεώρηση με ένα σωρό σοβαρά θέματα και ακούς το οξύμωρο. Το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί σε κάποια πράγματα, να του λες έλα να τα ψηφίσουμε αφού εσύ τα προτείνεις, και να σου λέει, όχι δεν θέλω. Κάτι δεν μου κάθεται καλά με αυτό» τόνισε στη συνέχεια η κ. Σδούκου, υποστηρίζοντας πως η αντιπολίτευση ακολουθεί τη λογική του μοιράσματος χρημάτων και όχι της δημιουργίας περισσότερου πλούτου στη χώρα, προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

«Έχουμε μονίμως αυτή την νοοτροπία. Αυτά τα λεφτά που έχουμε, να τα δώσουμε και να μοιράζουμε γενικά χρήματα. Θεωρώ επομένως ότι η συζήτηση αυτή, και με αφορμή την πρόταση που έκαναν με διαφορά 24 ωρών Τσίπρας και Ανδρουλάκης, γίνεται σε λάθος βάση, γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν θα μοιράσουμε άλλη μία οριζόντια παροχή. Είναι πώς θα κάνουμε πχ τις συγκοινωνίες καλύτερες για τον πολίτη που τις χρησιμοποιεί κάθε μέρα» υπογράμμισε η κ. Σδούκου, εκτιμώντας πως το επόμενο διάστημα, μέχρι τις εκλογές θα ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ Ανδρουλάκη- Τσίπρα για το ποιος θα είναι δεύτερος τελικά. «Να κρατήσετε ένα τεφτέρι για να σημειώνετε τον λογαριασμό. Θα μοιράζουν πολλά ΑΕΠ της χώρας με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι λάθος αυτή η λογική θεωρώ», είπε, ενώ απαντώντας στην κριτική ότι και η ΝΔ δίνει επιδόματα, απάντησε: «Ναι σε έκτακτες συνθήκες της πανδημίας και τώρα του πολέμου μοιράζονται και επιδόματα, αλλά η βασική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι αυτή. Είναι περισσότερες επενδύσεις -και σε αυτή την εξαετία έχουμε ρεκόρ ξένων επενδύσεων, είναι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή είναι η βασική στόχευση για να αυξηθούν τα εισοδήματα, θέλουμε μόνιμες αυξήσεις, με μόνιμα εργαλεία και μέτρα. Δεν έχουν σχέση τα ματωμένα πλεονάσματα του Τσίπρα με πλεονάσματα που έρχονται με μειώσεις φόρων».

«Στόχος μας στο ΠΑΣΟΚ να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη»

«Η κυβέρνηση, και τα στελέχη της, προφανώς δεν θέλει να τοποθετηθεί ή να ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος ακριβώς για να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εμείς γι’ αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με πόρους, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις μέχρι τον κάθε πολίτη. Εμείς ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα, ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία, ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο, η Αναπτυξιακή Τράπεζα να παίξει το ρόλο της και να αιμοδοτήσει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα» είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του.

«Για το κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης κρίσιμων έργων με μελέτες, έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση, έχουμε μιλήσει για ενιαία μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης. Το βέβαιο είναι ότι πίτα δεν μεγαλώνει με την πολιτική των ανισοτήτων και με πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτιάς με την πολιτική σας που έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή, για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για την πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια; Είναι ευτυχές ότι έως τώρα δεν υπήρξε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

Τέλος, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση που δεν ακούει από την κυβέρνηση το πρόγραμμά της για την επόμενη τετραετία «μίας κυβέρνησης που κατηγορεί όλα τα κόμματα για έλλειψη προγράμματος, έχει ξεχάσει να μας πει το δικό της. Τί θα κάνει στην οικονομία, τί θα κάνει στην φορολογία, τί θα κάνει στην κοινωνία; Η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15% στο 20% του ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ενδεικτική της αποτυχίας της κυβέρνησης με πετύχει τους στόχους που είχε θέσει στο πρόγραμμα της το 2023. Στο πρόγραμμα της η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα φτάναμε το 12% στη βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ σήμερα μέσα του 2026 είναι ακόμα στο 9,4% όσο περίπου ήταν το 2023. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να μας μιλάει για τους στόχους της αλλά όχι για το πρόγραμμά της. Είναι μία κυβέρνηση της λογικής “βλέποντας και κάνοντας” και “μη σου τύχει” ή του “πάμε και όπου βγει”».

«Εδώ είμαστε για να συγκριθούμε»

Την ίδια ώρα, η κ. Σδούκου στηλίτευσε τη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν τους τελευταίους μήνες και τα οποία, όπως είπε, πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. «Για παράδειγμα, πριν από δέκα μέρες ψηφίστηκε ο κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας, όπου έγινε μια φοβερή δουλειά. Τι είπε το ΠΑΣΟΚ; Δεν με ενδιαφέρει. Είδα ένα κατεβατό από σοβαρά νομοσχέδια. Γιατί στο νομοσχέδιο για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη ψηφίσατε κατά; Είπατε όχι στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είπατε όχι στο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση. Είπατε όχι τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» είπε.

Σχετικά με το πρόγραμμα της ΝΔ είπε ότι το πλαίσιο και το περίγραμμα δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο του κόμματος, με βασικές πτυχές τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα, την περαιτέρω ψηφιοποίηση, την οικονομία και την παιδεία. «Θα παρουσιαστεί και θα το ακούσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες και εδώ είμαστε να συγκριθούμε. Να συγκριθούμε και ως προς τα προγράμματα, και ως προς τα πρόσωπα, και ως προς την αξιοπιστία των όσων λέμε, γιατί τουλάχιστον εμείς στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας 2023-2027, αυτά που είπαμε, τα κάναμε. Αυτό είναι σημαντικό για τον κόσμο να το ξέρει. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ατάκες του κυρίου Τσουκαλά “μη σου τύχει” και τα υπόλοιπα, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος που παρακολουθεί, παρακολουθεί. Μέχρι τις εκλογές, τα προγράμματα όλων, όπως ξέρετε εξειδικεύονται. Αυτή τη στιγμή μπαίνει το περίγραμμα. Το πρόγραμμα υπάρχει και εξειδικεύεται» κατέληξε χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ την αντιπολίτευση του «όχι».