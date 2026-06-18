Κεφαλονιά: Εισέβαλε σε σπίτι, άρπαξε 60 ευρώ και τραυμάτισε τον ένοικο με σπασμένο μπουκάλι

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Στη σύλληψη ενός 41χρονου για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 26χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Τετάρτη (17/6) στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 26χρονος αλλοδαπός, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του, και αφού άρπαξε το ποσό των 60 ευρώ, τον τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον αλλοδαπό δράστη, την ίδια ημέρα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό, βρέθηκε και κατασχέθηκε σπασμένο μπουκάλι.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.