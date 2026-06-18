Κεφαλονιά: Εισέβαλε σε σπίτι, άρπαξε 60 ευρώ και τραυμάτισε τον ένοικο με σπασμένο μπουκάλι

Στην Κεφαλονιά συνελήφθη ένας 41χρονος για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 26χρονου αλλοδαπού. Ο δράστης φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι του θύματος, να άρπαξε 60 ευρώ και να τον τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 41χρονου για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 26χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κεφαλονιά.
  • Ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του θύματος, άρπαξε 60 ευρώ και τον τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι.
  • Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον δράστη την ίδια ημέρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη σύλληψη ενός 41χρονου για ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ενός 26χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές την Τετάρτη (17/6) στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο 26χρονος αλλοδαπός, ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι του, και αφού άρπαξε το ποσό των 60 ευρώ, τον τραυμάτισε με σπασμένο μπουκάλι.

Το θύμα κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές, με τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) να εντοπίζουν και να συλλαμβάνουν τον αλλοδαπό δράστη, την ίδια ημέρα.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στον χώρο όπου συνέβη το περιστατικό, βρέθηκε και κατασχέθηκε σπασμένο μπουκάλι.

Ο 41χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ