Βαγγέλης Μαρινάκης: «16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία – Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε»

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την ανάληψη της ηγεσίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με δήλωσή του προχώρησε σε έναν απολογισμό για τα πεπραγμένα αυτών των χρόνων, όχι μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και στον Ερασιτέχνη.

Ο «ισχυρός άνδρας» των «ερυθρολεύκων» κάνει ειδική αναφορά στην κατάκτηση του Conference League και του Youth League και στους τίτλους που κατακτήθηκαν στην Ελλάδα, ενώ τονίζει ότι ο Ολυμπιακός άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό, πανηγυρίζοντας σε αυτά τα 16 χρόνια 143 τίτλους -εκ των οποίων έντεκα ευρωπαϊκοί- στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά αθλήματα.

«Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ, προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον υποπγραμμίζει ο κ. Μαρινάκης, που διατυπώνει ως όραμα και στόχο τον «παντοδύναμο, ενιαίο, Ευρωπαίο Ολυμπιακό» και καταλήγει: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε! Περήφανος που είμαι Ολυμπιακός!».

Αναλυτικά η δήλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη:

«2010-2026: 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού, με πίστη, όνειρα και θριάμβους.

Γράφουμε μαζί με τον υπέροχο κόσμο μας χρυσές σελίδες στην ιστορία του ΘΡΥΛΟΥ του παγκόσμιου αθλητισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στην ελίτ του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ταξιδεύοντας τα ελληνικά χρώματα σε όλο τον κόσμο.

Είδαμε την Ποδοσφαιρική Ομάδα να κατακτά Ευρωπαϊκό τίτλο φτάνοντας σε ένα όνειρο τρελό που υπήρχε σε κάθε Ολυμπιακό και ελληνικό σπίτι για έναν αιώνα!

Την ίδια χρονιά είδαμε το νέο αίμα του Συλλόγου, την Ομάδα των νέων να κατακτά το Champions League των Νέων (Youth League).

11 Πρωταθλήματα, 5 Κύπελλα, 1 Σύπερ Καπ, απόλυτη κυριαρχία στην Ελλάδα!

Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές.

Ένα όραμα ένας στόχος: Παντοδύναμος Ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός με αμέτρητους τίτλους σε όλα τα σπορ σε Ελλάδα και Ευρώπη!

Ονειρευτήκαμε για τον Ερασιτέχνη, έναν πολυαθλητικό Σύλλογο στην κορυφή της Ευρώπης και το κάναμε πράξη!

Από το 2010 μέχρι σήμερα, ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ άλλαξε τον Παγκόσμιο Αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους (σε σύνολο 227 στην Ιστορία μας) από τους οποίους οι 11 Ευρωπαϊκοί (σε σύνολο 15 στην Ιστορία μας) στα βασικά Ολυμπιακά ομαδικά σπορ!

Την ίδια περίοδο ο Ερασιτέχνης ΟΣΦΠ γιόρτασε περισσότερους από 120 τίτλους σε ατομικό επίπεδο ενώ θαυμάσαμε τους αθλητές και τις αθλήτριές μας να θριαμβεύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις εγχώριες και διεθνείς.

Ζούμε όλοι μαζί οι Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ, προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!

ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!».

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πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ