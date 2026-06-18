Συνελήφθη ύποπτος για τη δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη που σατίριζε τον Πούτιν – Τον ηθικό αυτουργό αναζητούν οι αρχές

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Οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν έναν 36χρονο άνδρα, κάτοχο γεωργιανού διαβατηρίου, ως ύποπτο για τη δολοφονία του Ρώσου καλλιτέχνη και αντικαθεστωτικού Σεμιόν Σκρεπέτσκι, ο οποίος είχε γίνει γνωστός για τις σατιρικές απεικονίσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Ραμζάν Καντίροφ και άλλων υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, διευκρινίζοντας ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί της 18ης Ιουνίου από την αστυνομία του Λούμπλιν και την Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας.

«Ένας ύποπτος για τη δολοφονία Ρώσου πολίτη στην Μπιάουα Ποντλάσκα συνελήφθη. Χρησιμοποιούσε γεωργιανό διαβατήριο. Οι υπηρεσίες εργάζονται για να εντοπίσουν τον εντολέα του εγκλήματος», ανέφερε ο Τουσκ.

Ενέδρα θανάτου έξω από το σπίτι του

Ο 44χρονος καλλιτέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, δολοφονήθηκε το πρωί της 15ης Ιουνίου κοντά στο σπίτι του στην πόλη Μπιάουα Ποντλάσκα, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο δράστης τον πυροβόλησε αρχικά από απόσταση και στη συνέχεια τον πλησίασε και έριξε ακόμη περισσότερες σφαίρες εξ επαφής.

Η νεκροψία αποκάλυψε τραύματα στο κεφάλι, το στήθος και την πλάτη, ενώ πολωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο εκτελεστής φαίνεται να γνώριζε τις κινήσεις του θύματος και να είχε οργανώσει ενέδρα έξω από την κατοικία του, αναφέρει το πολωνικό δίκτυο TVP.

Αρχικά οι αρχές είχαν προσαγάγει δύο πολίτες της Λευκορωσίας, οι οποίοι εντοπίστηκαν κοντά στο προξενείο της Λευκορωσίας στην περιοχή, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από ανάκριση, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τους συνδέουν με τη δολοφονία.

«Αν εμπλέκεται η Ρωσία, πρόκειται για κρατική τρομοκρατία»

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκτελέστηκε ο Σκρεπέτσκι παραπέμπει σε πολιτική δολοφονία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός σημείωσε ότι εάν αποδειχθεί εμπλοκή των ρωσικών αρχών, τότε η υπόθεση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «κρατική τρομοκρατία».

Ανάλογη θέση εξέφρασε και ο υπουργός αρμόδιος για τις υπηρεσίες ασφαλείας της Πολωνίας, Τόμας Σιεμόνιακ, ο οποίος τόνισε ότι λόγω του προφίλ του θύματος και του τρόπου δράσης των εκτελεστών, η πιθανότητα ρωσικής εμπλοκής εξετάζεται σοβαρά, αναφέρει το Associated Press.

Ωστόσο, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αποδείξεις και ότι διερευνώνται όλα τα πιθανά κίνητρα.

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, ο Σκρεπέτσκι είχε λάβει στο παρελθόν προσφορά αστυνομικής προστασίας εξαιτίας των απειλών που δεχόταν, αλλά την είχε απορρίψει.

Ποιος ήταν ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι

Ο Σεμιόν Σκρεπέτσκι ήταν εικαστικός καλλιτέχνης, μουσικός και μπλόγκερ, γνωστός για τις αιχμηρές πολιτικές γελοιογραφίες και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις του κατά του Κρεμλίνου.

Γεννημένος στη Δημοκρατία του Αλτάι στη Ρωσία, ζούσε αυτοεξόριστος στην Πολωνία από το 2021, ενώ το 2022 είχε λάβει καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα.

Στα έργα του σατίριζε τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ, τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο, ακόμη και προσωπικότητες της ρωσικής αντιπολίτευσης, όπως ο Αλεξέι Ναβάλνι.

Τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του βρέθηκε στο Βερολίνο, όπου πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από τη ρωσική πρεσβεία με έργα που απεικόνιζαν τον Πούτιν και τον Ιωσήφ Στάλιν.

Σε μία από τις πιο γνωστές δημιουργίες του, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανιζόταν ως βρέφος στην αγκαλιά του Στάλιν.

Exiled Russian Artist Semyon Skrepetsky Assassinated in Poland Days After Viral Protest The exiled Putin critic was shot dead in Biała Podlaska, near the Belarus border, just 72 hours after staging a viral demonstration outside the Russian Embassy in Berlin. Polish Prime… pic.twitter.com/gdjHGgQJG4 — Washington Eye (@washington_EY) June 18, 2026

Η Πολωνία βλέπει σύνδεση με ευρύτερο κύμα ρωσικών επιχειρήσεων

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Πολωνία κατηγορεί τη Μόσχα ότι διεξάγει επιχειρήσεις δολιοφθοράς και εκφοβισμού σε χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, ευρωπαϊκές αρχές έχουν αποδώσει στη Ρωσία ή σε πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν μια σειρά από ύποπτες επιθέσεις και δολοφονίες αντιφρονούντων στο εξωτερικό.

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες υποθέσεις.