Φάμελλος: «Η απόφαση Αρείου Πάγου για νόμο Κατσέλη είναι ξεκάθαρη – Να μην την αλλοιώσει η κυβέρνηση»

«Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κύριας κατοικίας. Να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη και τη νομική σύμβουλο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδώρου.

«Δεν μπορεί να προχωράνε οι πλειστηριασμοί και η κυβέρνηση να έχει αφήσει ανεξέλεγκτα τα funds και τους servicers και παράλληλα να ακούμε από τον κ. Στουρνάρα και από τον κ. Πιερρακάκη απαράδεκτες δηλώσεις περί «ασάφειας της απόφασης» ή περί «ανάγκης ισορροπίας». Αυτά δεν μπαίνουν σε ισορροπία, ούτε μπορεί να αξιολογούνται υποκειμενικά με βάση την ανάγκη των funds, των servicers και των τραπεζών» είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Ο κ. Πιερρακάκης, αλλά και ο κ. Στουρνάρας πρέπει να εκπροσωπούν το σύνολο των πολιτών και το Κράτος Δικαίου και όχι τις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο που βλέπουμε να θησαυρίζουν με δισεκατομμύρια κέρδη οι τράπεζες και να μοιράζουν δισεκατομμύρια μερισμάτων προκλητικά χαμηλής φορολόγησης. Την ώρα που κινδυνεύει η κύρια κατοικία και η επαγγελματική στέγη των πολιτών, συνεχίζονται οι πλειστηριασμοί αλλά και η ασυδοσία των funds και των servicers».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχάρη τον Σύλλογο για τις πρωτοβουλίες και τις διεκδικήσεις του σημειώνοντας πως «το καταναλωτικό κίνημα πρέπει να δυναμώσει στην Ελλάδα, ώστε να υπάρξει μια πραγματικά Προοδευτική Ελλάδα».

«Αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, έχει φτωχοποιηθεί ο κόσμος, ζούμε με επιδόματα. Έχουν καταστρέψει τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει τον απλό άνθρωπο. Πληρώνουμε συνέχεια σε δικαστήρια, σε δικηγόρους για να βρούμε το αυτονόητο δίκιο μας. Έχουμε ματώσει να πληρώνουμε τα δάνεια. Θέλουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς και δεν μας αφήνουν. Έβγαλε το Ανώτατο Δικαστήριο τη δικαίωση μας, και η κυβέρνηση θέλει να καταλύσει το Σύνταγμα, τους θεσμούς, τους νόμους, τα πάντα. Δεν θα τους αφήσουμε. Θα είμαστε μπροστά παντού» τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου, Δέσποινα Ταμβάκη.

«Αν γίνει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα υπονομεύει το περιεχόμενο της απόφασης, θα θέσουμε θέμα συνταγματικότητας. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Είναι για την κύρια κατοικία των δανειοληπτών, ένα δικαίωμα που και από την ίδια την ανώτατη δικαστική αρχή του τόπου, συνέχεται με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με το δικαίωμα για την ορθή διαβίωση ανθρώπων που εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν να κερδίσουν τα αυτονόητα» τόνισε η κα Θεοδώρου, η οποία ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στήριξη στον αγώνα τους.

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε ο βουλευτής Πρέβεζας και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Κώστας Μπάρκας και η αν. Γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά.