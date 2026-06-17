Τουσκ για τον θάνατο Ρώσου καλλιτέχνη που σατίριζε τον Πούτιν: «Όλα δείχνουν πολιτική δολοφονία»

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η δολοφονία Ρώσου καλλιτέχνη, γνωστού για την κριτική του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, φέρει τα χαρακτηριστικά πολιτικής δολοφονίας, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Ρόμπερτ Κουζόβκοφ, γνωστός με το ψευδώνυμο Σεμιόν Σκρεπέτσκι, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς κοντά στο σπίτι του στην ανατολική πολωνική πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές.

«Όλα δείχνουν πολιτική δολοφονία»

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στη Βαρσοβία, ο Τουσκ δήλωσε:

«Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για πολιτική δολοφονία. Αλλά πρέπει να περιμένουμε αποδείξεις ή πιο συγκεκριμένες ενδείξεις. Διότι αν συνέβη αυτό, αν διατάχθηκε από τη Ρωσία, τότε πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό διεθνές ζήτημα. Θα συνιστούσε κρατική τρομοκρατία».

Οι πολωνικές αρχές είχαν αρχικά συλλάβει δύο πολίτες της Λευκορωσίας, ωστόσο ο Τουσκ ανέφερε ότι αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία που να τους συνδέουν άμεσα με τη δολοφονία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία.

«Η υπόθεση είναι δύσκολη. Αν εμπλέκεται πληρωμένος εκτελεστής, δυστυχώς δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί ένα τέτοιο πρόσωπο», είπε, προσθέτοντας ότι οι πολωνικές αρχές είχαν προσφέρει προστασία στον Σκρεπέτσκι, αλλά εκείνος την είχε αρνηθεί.

Η κριτική στον Πούτιν μέσω της τέχνης

Σύμφωνα με ανακοίνωση των πολωνικών εισαγγελικών αρχών, ο καλλιτέχνης «εξέφραζε μέσω της τέχνης του κριτική απέναντι στις τρέχουσες πολιτικές των ρωσικών αρχών».

Είχε δημιουργήσει μη κολακευτικά πορτρέτα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του ηγέτη της Τσετσενίας Ραμζάν Καντίροφ και άλλων υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων. Σε ένα από τα έργα του απεικονίζεται ο Πούτιν να κρατιέται στην αγκαλιά του Σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν.

Την Κυριακή, ο Σκρεπέτσκι ανήρτησε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube από το Βερολίνο, στο οποίο εμφανιζόταν να πετά ρωσική σημαία στα σκουπίδια στις 12 Ιουνίου, ημέρα εορτασμού της ρωσικής κυριαρχίας.

Τον πυροβόλησαν πέντε φορές

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο καλλιτέχνης δέχθηκε επίθεση κοντά στο σπίτι του περίπου στις 21:45 τη Δευτέρα από άγνωστο άνδρα.

Ο δράστης πυροβόλησε αρχικά δύο φορές εναντίον του και στη συνέχεια τον πυροβόλησε άλλες τρεις φορές από κοντινή απόσταση πριν διαφύγει.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το θύμα υπέκυψε επιτόπου στα τραύματα που έφερε στο κεφάλι, το στήθος και την πλάτη.

Οι υποψίες για ρωσικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα ότι επιχειρεί να εξοντώσει αντιπάλους της στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων εξόριστους ακτιβιστές στη Γαλλία και τη Λιθουανία.

Γερμανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης ανακοινώσει ότι απέτρεψαν σχέδια επίθεσης κατά του επικεφαλής γερμανικής εταιρείας οπλικών συστημάτων που προμηθεύει την Ουκρανία, καθώς και εναντίον Ουκρανού στρατιωτικού αξιωματούχου.

Το 2024, οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν άνδρα που φέρεται να συμμετείχε σε σχέδιο δολοφονίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια χρονιά, Ρώσος πιλότος ελικοπτέρου που είχε αυτομολήσει βρέθηκε νεκρός στην Ισπανία, με τις υποψίες να στρέφονται σε Ρώσους πράκτορες.