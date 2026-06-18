Έφοδος σε κατάστημα στη Δυτική Αττική: Εντοπίστηκαν 788 απομιμητικά ρούχα – ΒΙΝΤΕΟ

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Μαγαζί που πωλούσε απομιμητικά προϊόντα, και συγκεκριμένα ρούχα, εντοπίστηκε σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον ιδιοκτήτη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης (17/6).

Σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντοπίστηκε κατάστημα εμπορίας ενδυμάτων, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής, σε χώρους του οποίου εντοπίστηκαν απομιμητικά προϊόντα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες, 17 Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας και τη συνδρομή Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε..

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 788 τεμάχια παραποιημένων προϊόντων ενδυμάτων, τα οποία έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών.

Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων νόμιμων εταιριών, ενώ από δείγματα που ελήφθησαν προέκυψε ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν είναι απομίμηση γνήσιων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα είδη ρουχισμού καταστράφηκαν.