Γιώτα Νέγκα: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που πέρασε – «Με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω»

Η Γιώτα Νέγκα αποκάλυψε στην εκπομπή "Buongiorno" ότι αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Συγκεκριμένα, υπέστη μόλυνση στην κοιλιά έπειτα από μια επέμβαση ρουτίνας για τη χολή, γεγονός που την ανάγκασε να μην τραγουδάει για τρεις μήνες.

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Γιώτα Νέγκα
πηγή: Instagram/Giota Negka Official
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γιώτα Νέγκα μίλησε για ένα σοβαρό ζήτημα υγείας που την ανάγκασε να απέχει από το τραγούδι για τρεις μήνες.
  • Το πρόβλημα ξεκίνησε από μόλυνση στην κοιλιά έπειτα από μια επέμβαση ρουτίνας, η οποία επηρέασε τη στήριξη της φωνής της.
  • Η ίδια δήλωσε πως «μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες», ωστόσο τώρα είναι «μια χαρά».

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Καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno” βρέθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 η Γιώτα Νέγκα, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για ένα σοβαρό ζήτημα υγείας που είχε.

Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν όταν έπαθε μόλυνση στην κοιλιά έπειτα από μια επέμβαση ρουτίνας.

«Το 2026 μου μπήκε δύσκολα. Εκεί κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλωτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω, μου το απαγόρευσε», είπε αρχικά η Γιώτα Νέγκα.

«Είχε να κάνει με την στήριξη της φωνής. Έκανα μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί έπαθα μια μόλυνση και όλα στην περιοχή της κοιλιάς, εκεί που στηρίζεται η φωνή, ανακάλυψα και μια ομφαλοκήλη που υπήρχε, αλλά ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση, μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, αλλά τώρα είμαι μια χαρά», πρόσθεσε η Γιώτα Νέγκα.

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