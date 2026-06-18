Γιώτα Νέγκα: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που πέρασε – «Με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω»

Καλεσμένη στην εκπομπή “Buongiorno” βρέθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026 η Γιώτα Νέγκα, η οποία μεταξύ άλλων μίλησε για ένα σοβαρό ζήτημα υγείας που είχε.

Όπως αποκάλυψε, όλα ξεκίνησαν όταν έπαθε μόλυνση στην κοιλιά έπειτα από μια επέμβαση ρουτίνας.

«Το 2026 μου μπήκε δύσκολα. Εκεί κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλωτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω, μου το απαγόρευσε», είπε αρχικά η Γιώτα Νέγκα.

«Είχε να κάνει με την στήριξη της φωνής. Έκανα μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί έπαθα μια μόλυνση και όλα στην περιοχή της κοιλιάς, εκεί που στηρίζεται η φωνή, ανακάλυψα και μια ομφαλοκήλη που υπήρχε, αλλά ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση, μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, αλλά τώρα είμαι μια χαρά», πρόσθεσε η Γιώτα Νέγκα.