Ηράκλειο Κρήτης: Στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη η νέα δομή φιλοξενίας μεταναστών – Αντιδρούν οι κάτοικοι

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προχωρά στη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση και διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών που καταγράφονται στο νησί. Η απόφαση αυτή έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις από την τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζει την αντίθεσή της στα κυβερνητικά σχέδια.

Η επιλογή του ακινήτου, οι διαδικασίες και οι τοπικές αντιδράσεις

Για τη στέγαση της δομής επιλέχθηκαν οι πρώην αποθήκες Σκουλούδη και βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει ήδη ενημερώσει σχετικά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, και τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ενώ αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου, πραγματοποίησαν αυτοψία στον χώρο και βρίσκονται σε απευθείας συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για την υλοποίηση των απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η δομή θα λειτουργήσει ως κλειστός προσωρινός χώρος στα πρότυπα του εκθεσιακού κέντρου της Αγυιάς στα Χανιά, με το Υπουργείο να διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει καμία επιβάρυνση για την τοπική κοινωνία. Αν και οι τεχνικές εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 20 ημέρες ώστε ο χώρος να είναι έτοιμος εντός του Ιουλίου, η δικαστική εξέλιξη δίνει μια μικρή παράταση χρόνου, καθώς η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων για το πρώην «ψυγείο» έχει οριστεί για τις 24 Ιουλίου.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν σε ετοιμότητα, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το συγκεκριμένο ακίνητο, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν επιθυμούν τη δημιουργία καμίας απολύτως δομής στον τόπο τους.

Δήμαρχος Ηρακλείου: « Ο υπουργός μετανάστευσης πρέπει να λάβει υπόψιν του ζητήματα περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας»

Μετά την γνωστοποίηση από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, προς τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, της πρόθεσης για δημιουργία κλειστού και ελεγχόμενου χώρου ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών και προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στον χώρο των πρώην αποθηκών «Σκουλούδη», ο δήμαρχος Ηρακλείου με ανακοίνωσή του, ζητά πριν την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης να ληφθούν υπόψη μια σειρά ζητημάτων που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση:

«Τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, ενημέρωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, για την απόφασή του, να δημιουργηθεί κλειστός και ελεγχόμενος χώρος ολιγοήμερης παραμονής μεταναστών/προσφύγων στο 10ο χιλιόμετρο της ΕΟ Ηρακλείου – Μοιρών, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε από τον Υπουργό πριν από την οριστικοποίηση της απόφασης να λάβει υπόψη του τα ζητήματα, κυρίως περιβαλλοντικά και πολιτικής προστασίας, που θέτουν οι κάτοικοι της περιοχής. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχει συγκληθεί για τη Δευτέρα 22/6, στη βάση του Ψηφίσματος που έχει ήδη εκδοθεί (23/3/2026).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού Μετανάστευσης, θα πρόκειται για μια Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας/Κράτησης όπως η αντίστοιχη στην Αγιά Χανίων, για την καταγραφή και μεταφορά των νεοαφιχθέντων μεταναστών στις δομές της ηπειρωτικής Ελλάδας εντός 2-3 ημερών».