Χαλκιδική: Γερμανίδα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νικήτη – Την βρήκε η κόρη της

Μια 83χρονη Γερμανίδα εντοπίστηκε νεκρή το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε μια 83χρονη γυναίκα από τη Γερμανία.
  • Την βρήκε νεκρή η κόρη της, η οποία και ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα να γλίστρησε και να έπεσε, ενώ αναμένεται ιατροδικαστής για την εξέταση της σορού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) μια 83χρονη γυναίκα από τη Γερμανία, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 14.00 η κόρη της 83χρονης, ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας ότι βρήκε την μητέρα της νεκρή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 83χρονη βρέθηκε γυμνή στο πάτωμα του σπιτιού της στην Νικήτη.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα να γλίστρησε και να έπεσε, ενώ έβγαινε από το μπάνιο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί που απέκλεισαν τον χώρο, ενώ αναμένεται και ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό της γυναίκας. 

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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