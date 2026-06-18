Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση 14χρονου από τη δομή Ταγαράδων

Ο 14χρονος Γιούσεφ Τζούμαα, αιγυπτιακής καταγωγής, αγνοείται από το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026, από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης. Οι αρχές και το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν σημάνει συναγερμό, καθώς ενδέχεται η ζωή του να βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Χαμόγελο του Παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιούσεφ Τζούμαα από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.
  • Τα ίχνη του νεαρού χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026. Οι Αρχές ενημερώθηκαν στις 18 Ιουνίου 2026 και προχώρησαν στην άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Ο Γιούσεφ έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, με καστανά μάτια και μαλλιά. Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες παρακαλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» ή με την Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιούσεφ Τζούμαα, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος διέμενε σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων, στη Θεσσαλονίκη. Τα ίχνη του νεαρού, χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026, ενώ οι Αρχές ενημερώθηκαν σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, προχωρώντας στην άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Αθήνα: Εξαφάνιση ανηλίκου από χώρο φιλοξενίας – Συναγερμός στις Αρχές

Ο Γιούσεφ έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες, ενώ την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική βερμούδα, ασπρόμαυρη ριγέ μπλούζα και μπλε σαγιονάρες. Οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.

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