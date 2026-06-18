Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση 14χρονου από τη δομή Ταγαράδων

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές και στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση του 14χρονου Γιούσεφ Τζούμαα, αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος διέμενε σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ταγαράδων, στη Θεσσαλονίκη. Τα ίχνη του νεαρού, χάθηκαν το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026, ενώ οι Αρχές ενημερώθηκαν σήμερα, 18 Ιουνίου 2026, προχωρώντας στην άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Γιούσεφ έχει ύψος 1.55μ, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες, ενώ την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη αθλητική βερμούδα, ασπρόμαυρη ριγέ μπλούζα και μπλε σαγιονάρες. Οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα, όλο το 24ωρο, με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.