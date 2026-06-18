Δείτε όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρώτη αγωνιστική των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου, με 24 παιχνίδια να προσφέρουν συνολικά 74 γκολ, δηλαδή πάνω από τρία τέρματα ανά αγώνα

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Αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι, Αργεντινή-Αλγερία, Μουντιάλ 2026
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πρώτη αγωνιστική των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου, προσφέροντας 74 γκολ σε 24 παιχνίδια.
  • Μοναδική «λευκή» ισοπαλία αυτή ανάμεσα στην Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ τα περισσότερα γκολ προήλθαν από τη μάχη Γερμανίας-Κουρασάο (7-1).
  • Από το χατ τρικ του Μέσι, στα ιστορικά γκολ του Μπαπέ και τα πρώτα του Χάαλαντ σε Μουντιάλ, όλα τα τέρματα της 1ης αγωνιστικής είναι διαθέσιμα σε βίντεο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η πρώτη αγωνιστική των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου. Σε αυτήν απολαύσαμε 24 παιχνίδια, τα οποία μας χάρισαν 74 γκολ, κάτι που μεταφράζεται σε κάτι παραπάνω από τρία τέρματα ανά αγώνα.

Μοναδική «λευκή» ισοπαλία αυτή ανάμεσα στην Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ τα περισσότερα γκολ προήλθαν από τη μάχη ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρασάο (7-1).

Από το χατ τρίκ του Μέσι, στα ιστορικά γκολ του Μπαπέ και τα πρώτα του Χάαλαντ σε Μουντιάλ. Όλα τα τέρματα της 1ης αγωνιστικής στο video που ακολουθεί.

πηγή: ertsports.gr

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