Δείτε όλα τα γκολ της 1ης αγωνιστικής του Μουντιάλ 2026 – ΒΙΝΤΕΟ

Η πρώτη αγωνιστική των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Ιουνίου. Σε αυτήν απολαύσαμε 24 παιχνίδια, τα οποία μας χάρισαν 74 γκολ, κάτι που μεταφράζεται σε κάτι παραπάνω από τρία τέρματα ανά αγώνα.

Μοναδική «λευκή» ισοπαλία αυτή ανάμεσα στην Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ τα περισσότερα γκολ προήλθαν από τη μάχη ανάμεσα στη Γερμανία και το Κουρασάο (7-1).

Από το χατ τρίκ του Μέσι, στα ιστορικά γκολ του Μπαπέ και τα πρώτα του Χάαλαντ σε Μουντιάλ. Όλα τα τέρματα της 1ης αγωνιστικής στο video που ακολουθεί.

πηγή: ertsports.gr