«Έσκασε» ο βιολογικός στη Νικήτη Χαλκιδικής – Κλειστή λόγω λυμάτων η παραλία

Αναστάτωση στη Χαλκιδική, καθώς «έσκασε» βιολογικός εξαιτίας ηλεκτρολογικής βλάβης στις εγκαταστάσεις του, με αποτέλεσμα να γεμίσει ακάθαρτα λύματα η παραλία της Νικήτης.

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί και αμέσως με εντολή του Δημάρχου Σιθωνίας έκλεισε για τους λουόμενους η παραλία σε μια απόσταση 200 μέτρων ένθεν – κακείθεν του σημείου όπου έπεσαν τα λύματα, σύμφωνα με το thestival.gr.

Όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, αυτή την στιγμή τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης ενώ η παραλία θα παραμείνει κλειστή έως ότου βγουν τα αποτελέσματα των δειγμάτων που παρθήκαν για την ποιότητα του νερού.

«Ο Δήμαρχος Σιθωνίας μετά το συμβάν αμέσως έκλεισε την παραλία σε απόσταση 200 μέτρων ένθεν – κακείθεν του βιολογικού. Όλα τα μέτρα ληφθήκαν. Έκλεισαν αμέσως και τον βιολογικό και τώρα γίνεται αποκατάσταση της βλάβης της εγκατάστασης του ρεύματος» ανέφερε.

Η κ. Ζωγράφου εκτιμά ότι θα χρειαστούν περίπου τρεις ημέρες για τα αποτελέσματα και προφανώς έως τότε θα υπάρχει απαγόρευση κολύμβησης της περιοχή.

Παράλληλα όπως ανέφερε σήμερα υπέγραψε την άρση της απαγόρευσης κολύμβησης για την παραλία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής όπου κι εκεί είχε σημειωθεί σπάσιμο αγωγού και είχαν πέσει λύματα εντός της παραλίας.