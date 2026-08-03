Τραγωδία στα Ιωάννινα: Νεκρός 20χρονος από την Χιλή σε χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας εντοπίστηκε ένας 20χρονος τουρίστας από την Λατινική Αμερική, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο, χρειάστηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για νεαρό ηλικίας 20 ετών από τη Χιλή, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άτυχος έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα.

Συγκλονισμένος o φίλος του 20χρονου παρακολούθησε την επιχείρηση και είπε κλαίγοντας στους Πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμού και διάσωσης, ενώ στην περιοχή, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρνο τουρίστα και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του οφείλεται σε αφυδάτωση και θερμοπληξία λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.