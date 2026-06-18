Λαβρόφ: Η Μόσχα θα πραγματοποιήσει «μαζικές και τακτικές» επιθέσεις κατά της Ουκρανίας – «Τα λόγια δεν είναι αρκετά»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Την οργή της Ρωσίας έχει προκαλέσει η μεγάλη επίθεση με drones που εξαπέλυσε το Κίεβο στη Μόσχα, με τον Σεργκέι Λαβρόφ να προειδοποιεί ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα πραγματοποιήσουν «μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση» κατά της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «θα στοχοποιηθούν οι στόχοι από τους οποίους εξαρτάται η μαχητική ικανότητα των Ένοπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας».

«Πιστεύω ότι έχουν ειπωθεί όλες οι σωστές λέξεις, αλλά έχω πειστεί εδώ και καιρό ότι τα λόγια δεν είναι αρκετά», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε τη δήλωση του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «θα πραγματοποιούμε τακτικά μαζικές επιθέσεις σε στόχους, από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η μαχητική ικανότητα του ουκρανικού στρατού».