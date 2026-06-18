Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ – Να φτάσει η μείωση των τιμών των καυσίμων στην αντλία

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν όπως και κάθε πρωτοβουλία που θα συμβάλλει στην εκτόνωση της έντασης στην περιοχή. Είμαστε πάντα υπέρμαχοι της διπλωματικής λύσης για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, «αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και βέβαια παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

«Έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και τη βενζίνη στην αντλία ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «θα έχουμε επίσης σήμερα την ευκαιρία να κάνουμε μία συζήτηση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον προϋπολογισμό της ΕΕ . Έχω πει πολλές φορές ότι οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουμε θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων που δεν είναι άλλα από την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική».

«Η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται»

Ταυτόχρονα, όπως είπε, «θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος αλλά θα εξακολουθεί να αγωνίζεται να πείσει τους εταίρους μας ότι απαιτούνται κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα».

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «η άμυνα είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα, αν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο».