Βόλος: Άρπαξε την μητέρα του από τα μαλλιά και την χτύπησε επειδή δεν του έδωσε χρήματα για το μηχανάκι του

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας άνδρας που επιτέθηκε στη μητέρα του, όταν εκείνη τού είπε πως δεν έχει χρήματα για να παραλάβει την μοτοσικλέτα του από το συνεργείο. Γείτονες άκουσαν την λογομαχία και κάλεσαν την αστυνομία.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι τις τελευταίες δέκα ημέρες υπάρχει αυξημένη ένταση και αναταραχές στο σπίτι στον Αλμυρό όπου μένει μαζί με τον γιο της, με αφορμή την μοτοσικλέτα του, η οποία είχε υποστεί βλάβη και ήταν στο συνεργείο. Ο γιος της, σύμφωνα με την ίδια, εκνευρίζεται εύκολα και αδυνατεί να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Η μητέρα περιέγραψε πως, όταν ο μηχανικός την ειδοποίησε ότι η μοτοσικλέτα είναι έτοιμη για παραλαβή, εκείνη είπε στον γιο της ότι δεν θα μπορούσε να την παραλάβει πριν από την ερχόμενη Τετάρτη, όταν και θα λάμβανε την σύνταξη χηρείας και την δική της για να πληρώσει το συνεργείο.

Την άρπαξε από τα μαλλιά και την χτύπησε

Ο γιος της, σε έξαλλη κατάσταση, φαίνεται να την τράβηξε από τα μαλλιά και να την χτύπησε στο μέτωπο και τον λαιμό. Αργότερα, η μητέρα του, όπως κατέθεσε, του ζήτησε να την αφήσει να βγει από το σπίτι για να πιει ένα καφέ και να ηρεμήσει, εκείνος όμως αρνήθηκε, λέγοντας της «θα κάτσεις εδώ», παρά την θέλησή της. Γείτονες της οικογενείας που άκουσαν την έντονη λογομαχία κάλεσαν την αστυνομία και ο γιος της παθούσας συνελήφθη.

Τι είπε στο δικαστήριο ο άνδρας

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε πως της τράβηξε τα μαλλιά και ότι «καμία φορά» βγαίνει εκτός εαυτού και νευριάζει, δήλωσε όμως πως δεν θυμάται αν την χτύπησε. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι μετάνιωσε που αντέδρασε έτσι και κατέθεσε ότι νευρίασε όταν η μητέρα του είπε «σκάσε, δεν έχω λεφτά να πάω να την πάρω, μην με ζαλίζεις».

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, έχουν υπάρξει φορές στο παρελθόν που η μητέρα του έχει χρήματα αλλά αρνείται να του δώσει, ισχυριζόμενος ωστόσο πως «δεν έχει παράπονο από την μητέρα του».

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για παραβίαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 15 μηνών, μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως χωρίς αναστολή, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να παρουσιαστεί στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βόλου μέχρι τις 23 Ιουνίου και να συμμετάσχει σε συνεδρίες για όσο χρόνο κρίνουν οι θεραπευτές.