Μπέσσυ Αργυράκη: «Είμαστε 41 χρόνια μαζί – Έχουμε βρει ο ένας τα κουμπιά του άλλου»

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε για την προσωπική της ζωή και αναφέρθηκε στη μακρόχρονη σχέση με τον σύζυγό της, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον γάμο της και εξήγησε ποιο θεωρεί ότι είναι το μυστικό της κοινής πορείας τους. «Είμαστε 41 χρόνια μαζί. Έχουμε βρει ο ένας τα κουμπιά του άλλου και είμαστε ένα ζευγάρι που είχε την τύχη να ταιριάξει από την πρώτη στιγμή. Και αν κάποιες φορές διαφωνούσαμε σε κάτι, μπορώ να πω ότι και εκείνος και εγώ το αφήναμε πίσω και προχωρούσαμε. Δεν έγινε πληγή. Γινόταν επιδερμικά».

Η Μπέσσυ Αργυράκη μίλησε και για τη ζήλια που υπήρχε στο παρελθόν στη σχέση της. «Εγώ τον ζήλευα πολύ. Εκείνος προσπαθούσε να το κρύψει, όχι πάντα. Εγώ τον ζήλευα γιατί ήταν ένας πανέμορφος και πετυχημένος γιατρός. Είχα μείνει έγκυος και ζήλευα ακόμη περισσότερο. Είχα ανασφάλειες που άλλαζε το σώμα μου. Τώρα, πια, δεν έχουμε τέτοια θέματα».