ΗΠΑ προς Ισραήλ: «Μην επιτίθεστε στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, άσκησε δριμεία κριτική σε Ισραηλινούς αξιωματούχους, κατηγορώντας τους ότι δεν στηρίζουν τη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ότι δεν αναγνωρίζουν επαρκώς την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Ο Βανς μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο και ανέφερε ότι ορισμένα μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν επιτεθεί στη συμφωνία. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι αξιωματούχοι έχουν προχωρήσει ακόμη και σε προσωπικές επιθέσεις κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος διευκρίνισε ότι οι αναφορές του δεν αφορούν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά συγκεκριμένους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ο μοναδικός ηγέτης παγκοσμίως που δείχνει κατανόηση προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή», σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον παραμένει η ισχυρότερη σύμμαχος του Τελ Αβίβ ως υπερδύναμη.

«Αν ήμουν στην κυβέρνηση του Ισραήλ, ίσως να μην επιτίθεμαι στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέι Ντι Βανς.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το άλλο πράγμα που θα έλεγα είναι ότι, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που έχουν προστατεύσει την πατρίδα σας έχουν κατασκευαστεί από αμερικανικά χέρια και έχουν πληρωθεί από τους Αμερικανούς φορολογούμενους».

Με τις δηλώσεις του, ο Τζέι Ντι Βανς έστειλε σαφές μήνυμα προς μέρος της ισραηλινής κυβέρνησης, τονίζοντας τον ρόλο των ΗΠΑ ως βασικού συμμάχου του Ισραήλ και επισημαίνοντας τη σημασία της αμερικανικής στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης