«Ακυρώθηκε η τελετή υπογραφής στην Ελβετία», λέει ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν

Η αυριανή τελετή υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στη Γενεύη ακυρώνεται, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισχάκ Νταρ στο BBC Urdu, με δεδομένο ότι το μνημόνιο συνεργασίας έχει ήδη υπογραφεί εξ’ αποστάσεως.

Ανώτερος αξιωματούχος του Πακιστάν δήλωσε αρχικά στο BBC ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, αναβάλλει την επίσκεψή του στη Γενεύη, αναφέροντας: «Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαύλων τεχνικού επιπέδου για πολλαπλά ζητήματα, στο πλαίσιο αυτού του ολοκληρωμένου πλαισίου».

Ερωτήματα σχετικά με τις προοπτικές της εκδήλωσης ανέκυψαν για πρώτη φορά αφού ο Σαρίφ τροποποίησε νωρίς σήμερα το πρωί την ανάρτησή του στο X, αφαιρώντας την παράγραφο που ανέφερε ότι «το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή Κράτους του Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή όπως είχε προγραμματιστεί στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για τον εορτασμό αυτού του οροσήμου και την έναρξη των συνομιλιών σε τεχνικό επίπεδο».

Παρασκηνιακά σήμερα το πρωί στο Πακιστάν, πηγές διαβεβαίωναν το BBC ότι η εκδήλωση εξακολουθούσε να ισχύει. Ωστόσο, μέχρι νωρίς το βράδυ, το σχέδιο αυτό είχε αλλάξει.

Ο Σαρίφ ήταν ένας από τους υπογράφοντες το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) υπό την ιδιότητα του διαμεσολαβητή.