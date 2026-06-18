Απείχαν στην τελική ψηφοφορία της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους

Απείχαν στην τελική ψηφοφορία της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σε ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι «η Έκθεση διαπιστώνει ορθώς ότι η ενταξιακή πορεία είναι “παγωμένη” εξαιτίας της συνεχιζόμενης επιδείνωσης του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, καθώς και την απουσία ουσιαστικής προόδου σε ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με τα κράτη μέλη, το Κυπριακό και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου».

Ωστόσο σημειώνουν, «παρότι αναφέρεται στο casus belli κατά της Ελλάδας, στη «Γαλάζια Πατρίδα», στις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών, εντούτοις προτείνει την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και την ενίσχυση της συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς».

Και τονίζουν: «Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι επιφυλάξεις για τις αναφορές που αφορούν τη στενότερη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς και για τη σταδιακή ενσωμάτωση της Τουρκίας στη διαμορφούμενη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Αυτή η κατεύθυνση αντιστρατεύεται ευθέως τα ελληνικά και κυπριακά συμφέροντα όσο παραμένουν ανοιχτά ζητήματα σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των σχέσεων καλής γειτονίας και της επίλυσης του Κυπριακού. Αναγνωρίζουμε τα θετικά στοιχεία της έκθεσης και την κριτική που ασκεί στις αυταρχικές πρακτικές της τουρκικής κυβέρνησης, ωστόσο δεν αντλεί τα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα και προκρίνει την προώθηση βαθύτερης συνεργασίας με την Τουρκία, γεγονός που δεν μας επιτρέπει να υπερψηφίσουμε την έκθεση».

«Το ερώτημα που απευθύνουμε σε όσους υπερψηφίζουν την Έκθεση είναι αν με τη στάση τους υιοθετούν και επικροτούν αυτή την στρατηγική και αμυντική συνεργασία με την Τουρκία» καταλήγουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.