Νέα Ζηλανδία: Δύο όρκες πέθαναν – Αναζωπυρώνεται η συζήτηση για τις επιπτώσεις της αλιείας

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Δύο θάνατοι άκρως απειλούμενων ορκών μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Νέα Ζηλανδία, αναζωπυρώνοντας τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της αλιευτικής δραστηριότητας στα προστατευόμενα θαλάσσια θηλαστικά.

Ο υπουργός Αλιείας της Νέας Ζηλανδίας, Σέιν Τζόουνς, περιέγραψε τους θανάτους των άκρως απειλούμενων θηλαστικών σε ξεχωριστά περιστατικά ως «δυσάρεστο αποτέλεσμα», προσθέτοντας ότι «πίστευε ότι οι όρκες ήταν αρκετά έξυπνες».

«Δεν είναι ένα ευχάριστο αποτέλεσμα για τη φάλαινα, αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν», είπε ο Τζόουνς.

«Αν το δείτε από την οπτική γωνία του καπετάνιου, βρίσκεται σε ένα σκάφος περίπου 9 ή 12 μέτρων, και μια φάλαινα δολοφόνος είναι περίπου πέντε ή έξι τόνοι», είπε ο Τζόουνς, περιγράφοντάς το ως «στιγμή Kodak».

«Οπότε θα έπαθε μεγάλο σοκ βλέποντας μια φάλαινα να ανεβαίνει σε ένα δίχτυ» σημείωσε

Το Kaikoura Wildlife Centre Trust, το οποίο λειτουργεί στην ανατολική ακτή του Νότιου Νησιού όπου σκοτώθηκε μία από τις όρκες, δήλωσε ότι πρόκειται για «καταστροφική απώλεια» για το είδος που απειλείται με εξαφάνιση.



«Αυτό το καθεστώς προορίζεται για ιθαγενή είδη που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης, με μόνο περίπου 150 έως 200 όρκες να απομένουν στον παράκτιο πληθυσμό», ανέφερε το Ίδρυμα.

Οι όρκες στη Νέα Ζηλανδία παρακολουθούνται από οικολόγους.

«Οι ομάδες είναι άκρως δομημένες μητριαρχικές οικογενειακές μονάδες που παραμένουν ενωμένες για γενιές», ανέφερε το Trust.

«Με τόσο λίγα άτομα που έχουν απομείνει, οι παράκτιες όρκες αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές από ανθρώπινες επιπτώσεις, όπως τυχαία αλιεύματα, συγκρούσεις με σκάφη, εμπλοκές, ηχορύπανση από σκάφη και ανθρώπινη όχληση».