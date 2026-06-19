Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/6) – Πού θα δείτε το ΗΠΑ – Αυστραλία

Αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026. Ξεχωρίζει ο αγώνας ΗΠΑ - Αυστραλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Περιλαμβάνονται διάφορα αθλήματα όπως Moto GP, τένις (WTA, ATP), στίβος και μπάσκετ, με τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ματς του Μουντιάλ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Αυστραλία ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής 19/6, το οποίο θα δείτε στις 22:00 στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
  • Πλούσιο είναι και το πρόγραμμα σε τένις με αγώνες WTA 500 Βερολίνο, ATP 500 Χάλε και ATP 500 Λονδίνο. Επίσης, μηχανοκίνητος αθλητισμός με τα Γκραν Πρι Τσεχίας σε Moto3, Moto2 και MotoGP.
  • Μην χάσετε επίσης το ντέρμπι Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε για την Turkish Basketball Super League στις 20:00, καθώς και το IAAF Diamond League Ντόχα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/06/2026):

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

13:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ

13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

14:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)

16:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

17:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ

17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

18:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

20:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Ντόχα

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΗΠΑ – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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