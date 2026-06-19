Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/6) – Πού θα δείτε το ΗΠΑ – Αυστραλία

Το ματς του Μουντιάλ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/06/2026):
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
13:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ
13:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
14:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
15:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Δοκιμές)
16:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
17:00 Novasports Start WTA 250 WTA 250 Νότιγχαμ
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
18:30 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
19:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
19:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
20:00 ΕΡΤ1 IAAF Diamond League Ντόχα
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΗΠΑ – Αυστραλία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου