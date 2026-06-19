Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (19/6) – Πού θα δείτε το ΗΠΑ – Αυστραλία

Αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026. Ξεχωρίζει ο αγώνας ΗΠΑ - Αυστραλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Περιλαμβάνονται διάφορα αθλήματα όπως Moto GP, τένις (WTA, ATP), στίβος και μπάσκετ, με τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης.