Θανατηφόρο τροχαίο στο Αιγάλεω: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από πρόσκρουση σε κιγκλιδώματα

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεω, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 46χρονου μοτοσικλετιστή. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα, ενώ οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος του Αιγάλεω.
  • Νεκρός ανασύρθηκε 46χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να διενεργούν προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η μηχανή εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε τον θάνατο του οδηγού.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.

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