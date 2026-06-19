Θανατηφόρο τροχαίο στο Αιγάλεω: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από πρόσκρουση σε κιγκλιδώματα

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η μηχανή εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου διαπίστωσε τον θάνατο του οδηγού.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος.