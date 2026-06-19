Καναδάς – Κατάρ: Πάγωσε το γήπεδο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Κονέ – Δείτε βίντεο

Ο Ισμαέλ Κονέ αποχώρησε με φορείο από την αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ, για τη 2η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, μετά από σκληρό μαρκάρισμα του Ασίμ Ομέρ Μαντιμπό στο 51ο λεπτό.

Ο Μαντιμπό μάρκαρε από πίσω τον Καναδό μέσο, ο οποίος έπεσε στο έδαφος και χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια. Οι συμπαίκτες του Κονέ αντέδρασαν αμέσως και κάλεσαν το ιατρικό επιτελείο, καθώς η εικόνα του τραυματισμού προκάλεσε έντονη ανησυχία στο γήπεδο.

Ο διαιτητής έδειξε κόκκινη κάρτα στον παίκτη του Κατάρ, με αποτέλεσμα η ομάδα του να μείνει με εννέα ποδοσφαιριστές, καθώς είχε προηγηθεί η αποβολή του Αμίν στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μαντιμπό αποχώρησε εμφανώς καταρρακωμένος για τον τραυματισμό του αντιπάλου του.

Ο Κονέ αποχώρησε με φορείο και δέχθηκε το χειροκρότημα των φιλάθλων. Ο Καναδός μέσος μπόρεσε να ανταποδώσει το χειροκρότημα, προσφέροντας μια ανθρώπινη στιγμή μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση.

Το μαρκάρισμα προκάλεσε μικρή ένταση στους πάγκους των δύο ομάδων, η οποία έληξε γρήγορα χωρίς να υπάρξει συνέχεια. Η τηλεοπτική μετάδοση δεν έδειξε ριπλέι της φάσης, προκειμένου να μην επαναληφθεί η σκληρή εικόνα του τραυματισμού.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Σαλιμπά, ο οποίος αντικατέστησε τον άτυχο Κονέ, σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στον συμπαίκτη του, κρατώντας τη φανέλα του. Το κοινό αντέδρασε με έντονο χειροκρότημα στη συγκεκριμένη κίνηση.