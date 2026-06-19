Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Η αντίδραση στη δήλωση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τον Παναθηναϊκό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε στη δήλωση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό «σπίτι του». Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» συνόδευσε τη δήλωση του Ισπανού φόργουορντ με στίχους τραγουδιού στα social media, ενώ ο Ερνανγκόμεθ απάντησε και σε ερώτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με τον Ομπράντοβιτς.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Γιαννακόπουλος
Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε στη δήλωση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του.
  • Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέβασε σε story τη δήλωση του Ερνανγκόμεθ και τη συνόδευσε με το τραγούδι «For Every Forever», οι στίχοι του οποίου αναφέρουν «For every, every, forever, ever».
  • Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ απάντησε και στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς, λέγοντας: «Ανακοινώθηκε; Θα ανακοινωθεί; Ε, θα μιλήσουμε όταν ανακοινωθεί».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε στη δήλωση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του.

Ο Ισπανός φόργουορντ δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται στην ομάδα και χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό σπίτι του. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέβασε σε story τη δήλωση του Ερνανγκόμεθ και τη συνόδευσε με το τραγούδι «For Every Forever». Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν «For every, every, forever, ever», φράση που στα ελληνικά αποδίδεται ως «Για κάθε, κάθε, για πάντα, πάντα».

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ απάντησε και στο ενδεχόμενο να συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς, λέγοντας: «Ανακοινώθηκε; Θα ανακοινωθεί; Ε, θα μιλήσουμε όταν ανακοινωθεί».

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ