Τραγωδία στην Ουγγαρία: 12 νεκροί έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – «Ο οδηγός πιθανότητα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι»

Ένα τουριστικό λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες ενεπλάκη σε δυστύχημα λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία, με αποτέλεσμα δώδεκα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα να τραυματιστούν. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε τα στοιχεία της τραγωδίας, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, τελεί υπό κράτηση.

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Διεθνή Νέα

ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην ανατολική Ουγγαρία: Δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον δέκα τραυματίστηκαν, όταν τουριστικό λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Μεζοκερέστες.
  • Το λεωφορείο, με πολωνικές πινακίδες, μετέφερε 57 επιβάτες και δύο οδηγούς, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων.
  • Σύμφωνα με το Reuters και την τοπική αστυνομία, «ο οδηγός πιθανότητα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι», ενώ οι τραυματίες νοσηλεύονται και ο οδηγός τελεί υπό κράτηση.

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Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία και υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου με πολωνικές πινακίδες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χαντάκι.

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Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο facebook, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν. Στο λεωφορείο βρίσκονταν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

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Τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι;

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται επίσημη αναφορά της τοπικής αστυνομίας, φαίνεται πως «ο οδηγός πιθανότητα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι…»

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ο οδηγός του λεωφορείου τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με νεότερες ουγγρικές αναφορές, μεταξύ των τραυματιών υπάρχει ένας άνθρωπος σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή του, εννέα με σοβαρά τραύματα, ενώ ακόμη 37 άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελαφρύτερα τραύματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε νοσοκομεία στο Μίσκολτς, το Ντέμπρετσεν, τη Νιρεγκχάζα και το Έγκερ.

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