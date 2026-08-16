Τραγωδία στην Ουγγαρία: 12 νεκροί έπειτα από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι – «Ο οδηγός πιθανότητα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι»

Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη Μεζοκερέστες στην ανατολική Ουγγαρία και υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου με πολωνικές πινακίδες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε σε χαντάκι.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο facebook, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, Πέτερ Μαγιάρ, δώδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν. Στο λεωφορείο βρίσκονταν 57 επιβάτες και δύο οδηγοί.

Τον πήρε ο ύπνος στο τιμόνι;

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται επίσημη αναφορά της τοπικής αστυνομίας, φαίνεται πως «ο οδηγός πιθανότητα αποκοιμήθηκε στο τιμόνι…»

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ο οδηγός του λεωφορείου τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με νεότερες ουγγρικές αναφορές, μεταξύ των τραυματιών υπάρχει ένας άνθρωπος σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή του, εννέα με σοβαρά τραύματα, ενώ ακόμη 37 άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελαφρύτερα τραύματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε νοσοκομεία στο Μίσκολτς, το Ντέμπρετσεν, τη Νιρεγκχάζα και το Έγκερ.