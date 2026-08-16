Μπέττυ Μαγγίρα: Ο λόγος που δεν «κράτησε» το όνομα Δέσποινα και η επική ατάκα για την ηλικία της – Δείτε βίντεο

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Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου γιορτάζει η Μπέττυ Μαγγίρα καθώς το βαπτιστικό όνομά της είναι Δέσποινα. Ωστόσο την ίδια ημέρα γιορτάζει και τα γενέθλιά της.

Σε βίντεο που ανέβασε η Μπέττυ Μαγγίρα στο Instagram ακούγεται να μιλάει δήθεν στο τηλέφωνο με μια φίλη της για τη διπλή γιορτή. Μάλιστα εξηγεί γιατί δεν «κράτησε» το όνομα Δέσποινα.

«Δεκαπενταύγουστο γεννήθηκα, Δέσποινα με βγάλανε» τονίζει η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Το Μπέττυ; Ο πατέρας μου παιδί μου, ήταν θαυμαστής της Μπέττυς Λιβανού. Πού να στα λέω τώρα, μεγάλη ιστορία. Και αυτή Δέσποινα τη βγάλανε» πρόσθεσε.

Όταν όμως η κουβέντα πήγε στην ηλικία και στο πόσα χρόνια κλείνει, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας χαρακτηριστικά και με χιούμορ: «Πόσο; Ε, τόσο… τι το ψάχνεις;»

Δείτε το βίντεο: