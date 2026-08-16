Μπέττυ Μαγγίρα: Ο λόγος που δεν «κράτησε» το όνομα Δέσποινα και η επική ατάκα για την ηλικία της – Δείτε βίντεο

Η Μπέττυ Μαγγίρα έχει ταυτόχρονα την ονομαστική της εορτή και τα γενέθλιά της ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η ίδια εξηγεί τον λόγο που δεν «κράτησε» το όνομα Δέσποινα και απαντά με χιούμορ όταν η συζήτηση πηγαίνει στην ηλικία της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Μπέττυ Μαγγίρα
Φωτογραφία: betty_maggira/ Instagram
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου γιορτάζει η Μπέττυ Μαγγίρα, καθώς το βαπτιστικό όνομά της είναι Δέσποινα, ενώ την ίδια ημέρα έχει και τα γενέθλιά της.
  • Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, εξήγησε γιατί δεν «κράτησε» το όνομα Δέσποινα, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας της ήταν θαυμαστής της Μπέττυς Λιβανού.
  • Όταν η κουβέντα πήγε στην ηλικία της, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας χαρακτηριστικά και με χιούμορ: «Πόσο; Ε, τόσο… τι το ψάχνεις;».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου γιορτάζει η Μπέττυ Μαγγίρα καθώς το βαπτιστικό όνομά της είναι Δέσποινα. Ωστόσο την ίδια ημέρα γιορτάζει και τα γενέθλιά της.

Μπέττυ Μαγγίρα: Το «αντίο» στην Μαρινέλλα – «Νιώθω μεγάλη ευλογία που με επέλεξες να σταθώ δίπλα σου»

Σε βίντεο που ανέβασε η Μπέττυ Μαγγίρα στο Instagram ακούγεται να μιλάει δήθεν στο τηλέφωνο με μια φίλη της για τη διπλή γιορτή. Μάλιστα εξηγεί γιατί δεν «κράτησε» το όνομα Δέσποινα.

«Δεκαπενταύγουστο γεννήθηκα, Δέσποινα με βγάλανε» τονίζει η Μπέττυ Μαγγίρα.

Μπέττυ Μαγγίρα: «Έχω πει ότι έχω καλό γιατρό – Μετά μου έστελναν για να μάθουν ποιος είναι»

«Το Μπέττυ; Ο πατέρας μου παιδί μου, ήταν θαυμαστής της Μπέττυς Λιβανού. Πού να στα λέω τώρα, μεγάλη ιστορία. Και αυτή Δέσποινα τη βγάλανε» πρόσθεσε.

Όταν όμως η κουβέντα πήγε στην ηλικία και στο πόσα χρόνια κλείνει, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας χαρακτηριστικά και με χιούμορ:  «Πόσο; Ε, τόσο… τι το ψάχνεις;»

Μπέττυ Μαγγίρα: Νιώθω ευλογημένη που δούλεψα με την Μαρινέλλα, μεγάλη δασκάλα

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ