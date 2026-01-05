Μπέττυ Μαγγίρα: «Έχω πει ότι έχω καλό γιατρό – Μετά μου έστελναν για να μάθουν ποιος είναι»

Τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για την αντίδραση που έχει ο κόσμος όταν τη βλέπει στο δρόμο, η οποία αφορά στην εξωτερική της εμφάνιση. Μάλιστα, η καλλιτέχνις αναφέρθηκε και στην βοήθεια που έχει λάβει από την ιατρική επιστήμη, τονίζοντας ότι το «έχω πει ότι έχω καλό γιατρό».

Μιλώντας με τους δύο παρουσιαστές, η Μπέττυ Μαγγίρα είπε ότι: «Πες “καλά κρατιέσαι”. Πες το και εσύ! Παιδιά, όπου πάω έρχεται ο κόσμος κατά πάνω μου και κάνουν αυτό… “Πέστε το καλέ”, λέω. Το βλέπω στο βλέμμα σου. “Καλά κρατιέσαι”, πες το!».

«Είναι προσβλιμέντο όμως αυτό, το λέω και στο σόου μου στη “Medusa”, είναι προσβλιμέντο αυτό. Γιατί σημαίνει ότι είσαι μεγάλη, αλλά έχεις κάνει καλά πραγματάκια και καλά κρατιέσαι. Αφού τα έχω πει. Έχω πει ότι έχω καλό γιατρό, σιγά! Μετά μου έστελναν στο Instagram για να τους πω τον γιατρό μου», συνέχισε.