Eurovision 2026 – «Sing for Greece»: Η Μπέττυ Μαγγίρα στην παρουσίαση των ημιτελικών

Enikos Newsroom

Media

Eurovision 2026 – «Sing for Greece»: Η Μπέττυ Μαγγίρα στην παρουσίαση των ημιτελικών

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision πλησιάζει και η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά επίσημα στην ΕΡΤ!

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1 μάς προσκαλεί σε μια λαμπερή, τρίωρη βραδιά με την εκπομπή «Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026 | Οι Φιναλίστ, όπου αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, μας συστήνουν τους καλλιτέχνες και τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές, σε μια εκπομπή γεμάτη μουσική, συνεντεύξεις, backstage στιγμές και πολλές εκπλήξεις.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να πάρει και μια πρώτη γεύση από τα τραγούδια που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς θα αποτελέσει η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό και… γούρι στους φετινούς διαγωνιζόμενους, καθώς στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο.

Μια στιγμή-κλειδί που σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026, με την Klavdia να φέρνει την καλύτερη τύχη σε όλους τους διαγωνιζόμενους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 λάθος που κάνουμε με το αλκοόλ στις γιορτές και μας βλάπτει – Πώς θα το αποφύγουμε;

Στην Αστυπάλαια 9-12 Ιανουαρίου οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Ακρίβεια: Πιο «τσιμπημένο« το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι από το χριστουγεννιάτικο

Πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο με διαδοχική ασφάλιση – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:48 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Ιζαμπέλλα Φούλοπ για Porto Leone: Έρχονται τρομερές εξελίξεις κι ανατροπές που δεν τις περιμένει κανείς

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ ήταν προσκεκλημένη της Ναταλίας Γερμανού και του «Καλύτερα δε γίνεται».  Η ...
15:37 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Αναβολή στην επιδότηση για δημιουργία ντοκιμαντέρ: Η πρόταση για κοινή εταιρεία παραγωγής και η διαφωνία του ΣΚΑΪ

Παράταση και αναβολή για τρεις μήνες λόγω διαφωνίας μεταξύ των καναλιών παίρνει το νέο πρόγραμ...
14:45 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

«IQ 160»: Η σειρά του Star θα επιστρέψει και για τέταρτο κύκλο

Και του χρόνου… τετραπλοί θα γυρίσουν ο Καλατζής και η Μουρίκη στο Star, σύμφωνα με την Realli...
12:39 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

Η μεγάλη χίμαιρα: Όσα θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο της πολυαναμενόμενης σειράς της ΕΡΤ

Η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα» θα γίν...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα